Trauriges Jubiläum

Annie Khodara, Präsidentin des Vereins Freunde für die Gerechtigkeit der Juden aus arabischen und muslimischen Ländern, lud letzte Woche zum jährlichen Treffen in Genf ein. 170 geladene Gäste waren am 30. November im Kempinski Hotel anwesend, in einem traurigen Jubiläumsjahr. Vor 70 Jahren, einen Tag nach der Abstimmung in der Vollversammlung der Vereinten Nationen über den Uno-Teilungsplan für Palästina, begann die brutale Vertreibung der Juden aus den arabischen Ländern. 1,9 Millionen Juden waren auf der Flucht. Der Verein existiert erst seit 2008. 2014 wurde die offizielle Anerkennung der Juden aus den arabischen Ländern als Flüchtlinge durch den Staat Israel erreicht, sagte die Präsidentin stolz gegenüber tachles. Die Veranstaltung war den jüdischen Kindern Marokkos gewidmet, insbesondere der Rettungsaktion 1961 für rund 530 jüdische Kinder («Operation Mural») durch David Gerald Littmann unterstützt von seiner Frau Bat Yaor. Rabbi François Garai, Leiter der Jüdischen Liberalen Gemeinschaft Genf, gab hierzu eine Einführung und Bat Yaor beantwortete Fragen.