Jüdische Gemeinden helfen

Rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 26 Ländern Europas trafen sich am Wochenende zur 11. Konferenz für jüdische Wohlfahrt des European Council of Jewish Communities (ECJC). Im Zentrum stand die Integration von Menschen innerhalb der jüdischen Gemeinden. Dazu fanden Vorträge, Workshops statt und Fallstudien wurden präsentiert. Neue Technologien aus Israel, die Behinderten das Leben und die Eingliederung in die Gesellschaft erleichtern, wurden vorgestellt. Initiiert und präsidiert hat die Konferenz ECJC-Vizepräsidentin Gabrielle Rosenstein, zugleich Präsidentin des Verbands Jüdischer Fürsorge der Schweiz. Der ECJC ist hat sich zum Ziel gesetzt, das jüdische Leben in Europa zu vernetzen und zu stärken. Die Konferenz in Berlin fand unter anderem in Zusammenarbeit mit der Zentralen Wohlfahrtstelle Deutschlands statt, die ihr 100. Jubiläum feiert. Foto: Gabrielle Rosenstein, Eran Simchi, Evelyne Morali (v.l.n.r.)