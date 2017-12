Ein zwiespältiger Mensch

Mit Ali Abdullah Saleh, dem Menschen, der über 30 Jahre die Geschicke Jemens mitbestimmt hat – unter anderem als Staatspräsident – verschwand am Montag eine Person von der Szene des sich unter dem Stellvertreterkrieg zwischen den pro­amerikanischen Saudis und den proirani­schen Huthi-Rebellen allmählich selbst aufreibenden Landes, dem am Ende die Rückkehr vom proiranischen ins prosaudische Lager nicht gelungen ist. Saleh geriet in Sanaa unweit seiner Villa vielmehr in einen Hinterhalt der Huthi-Rebellen, die die jemenitische Hauptstadt seit einigen Jahren fast total kontrollieren. Die von den Saudis angeführte Koalition dürfte durch den Mordanschlag auf Saleh einen psychologischen wie einen militärischen Rückschlag erlitten haben, auf den sie nur mit einer weiteren Eskalation reagieren dürfte. Die letztlich geschädigte Seite wird, wie schon so oft in Jemen, die zusehends ausgebombte und ausgehungerte Zivilbevölkerung sein. Ex-Präsident Saleh hatte die Absicht, wieder einmal von den von Teheran bestens ausgerüsteten Huthis zu den Saudis zurückzuwechseln. Heute leben in Jemen vermutlich noch gegen 50 Juden. Ali Abdullah Saleh wird als die Person in die Geschichte der südarabischen Halbinsel eingehen, die einerseits die Vereinigung zwischen Nord- und Südjemen zustande gebracht hat, der andererseits aber eine wesentliche Mitschuld an der Zerstörung dieses Landes nicht abgesprochen werden kann.