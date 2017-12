Ein weiterer Angriff?

Laut ausländischen Medienberichten haben IDF-Kräfte am Montag das Forschungs- und Informationszentrum Jamarya, eine Sicherheitsinstallation in einem Vorort von Damaskus, angegriffen. Lokale Bewohner wollen laute Explosionen gehört haben. Gemäss der mit der Hizbollah affiliierten TV-Station al-Manar haben syrische Kräfte drei der sechs von Israel abgefeuerten Raketen abgefangen. In westlichen Geheimdienstkreisen gilt die «wissenschaftlich-militärische Einrichtung» in Jamarya als ein militärischer Komplex, in dem das Regime Assad verschiedene Typen von Raketen entwickelt haben soll, darunter auch nicht konventionelle Waffen. Sollten die Berichte zutreffen, wäre der geschilderte Angriff bereits der zweite innert einer Woche, der Israel zugeschrieben wird. Am letzten Freitag soll Israels Luftwaffe Raketen gegen eine sich im Bau befindliche iranische Basis in der Stadt al-Kisawa bei Damaskus abgefeuert haben. Jerusalem reagierte, wie meistens üblich in solchen Fällen, nicht auf die Berichte, während Regierungsstellen in Damaskus Israel die Verantwortung überbunden haben.