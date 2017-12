Der Forscher Chaim Cohen aus Israel ist davon überzeugt, dass sich der Alterungsprozess verlangsamen lässt. Er beschäftigt sich mit der Molekularbiologie des Alterns. Seiner Meinung nach können Menschen bis zu 140 Jahre alt werden. Bis jetzt gilt Jeanne Calment mit 122 Jahren als der ältestes Mensch, der jemals gelebt hat. David Barile, Geriatrie Medizinische Fakultät Princeton, New Jersey, weist gegenüber tachles auf den Unterschied zwischen Lebenserwartung (LE) und Lebensdauer (LD) hin. LE steht dafür, wie lange jemand von einem gewissen Alter an lebt. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt 80 Jahre, ein 70-Jähriger hat noch zehn bis 15 Jahre LE. LD bedeutet, wie lange es möglich ist, von Geburt an zu leben. Momentan geht man von 120 Jahren aus, aber in der Zukunft sei eine Steigerung bis zu 150 Jahre wahrscheinlich. Es sei wichtig, die Verkürzung der Telomere, der schützenden Kappen der DNA, zu stoppen, seien sie beschädigt komme es zu Krankheiten und der Alterungsprozess trete ein. Würde man die Verkürzung der Telomere ganz stoppen, könne das Altern theoretisch aufgehalten werden.