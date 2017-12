Betrug nach jüdischer Art

Die Schabbatkrise, die die Stabilität der israelischen Regierungskoalition bedrohte, war rasch beigelegt, und ultraorthodoxe Politiker wie Yaakov Litzman, Moshe Gafni und Arieh Deri platzen sicher beinahe vor Lachen. Sie können sich einfach nicht vorstellen, wie simpel es ist, die säkulare Bevölkerung Israels an der Nase herumzuführen, wie einfach es ist, ihnen die Fabel von der Wichtigkeit und Heiligkeit des Schabbats zu verkaufen.



Tatsächlich war es erstaunlich, säkulare Kommentatoren zu hören, wie sie die eisernen Prinzipien des Führers des chassidischen Hofs von Gur lobten, der nicht gewillt war, seinen Repräsentanten Litzman in einer Regierung sitzen zu lassen, die den Schabbat entweiht. Das tönt beeindruckend, ist effektiv aber nur eine einzige grosse Lüge.



Litzman, Gafni und Deri haben keine Prinzipien mit Bezug auf den Schabbat. Ihre wahren Grundsätze sind ganz anderer Natur: In der Regierung verbleiben, ihre Positionen von Macht und Prestige bewahren, in einer Position verharren, um staatliche Finanzen zu erpressen. Schabbat? Damit bringen Sie sie nur zum Lachen.



Deshalb gab Litzman zu Beginn der Krise nur seinen ministeriellen Posten auf. Sobald er nicht mehr Kabinettsmitglied ist, so argumentierte er, trage er keine ministerielle Verantwortung für die Entweihung des Schabbats bei der Eisenbahn. Geht es hier also um Verantwortlichkeit oder um die Tatsache, dass der Schabbat entweiht wird?



Gemäss der neuen Übereinkunft geht Litzman zurück zum Posten eines stellvertretenden Ge-sundheitsministers mit dem Status eines Ministers. Er bleibt also in anderen Worten integraler Bestandteil der Exekutive. Schliesslich wird die Regierung auch weiterhin den Schabbat entweihen – nicht nur auf den Bahnschienen, sondern auch in den Häfen von Ashdod und Haifa, am Ben-Gurion-Flughafen, in den Radio- und TV-Stationen und in der israelischen Elektrizitätsgesellschaft.



Worum es Litzman, Gafni und Deri letztlich wirklich geht, ist die fortgesetzte Erpressung von Geldern­ für Talmudhochschulen (Jeschiwot) und für all die ultraorthodoxen Männer, die nicht arbeiten. Worum es ihnen geht, ist die Durchsetzung eines militärischen Einberufungsgesetzes, das es ihrer Gemeinschaft ermöglichen wird, dem Armeedienst weiterhin auszuweichen. Wir haben es in anderen Worten nicht mit Männern mit Grundsätzen zu tun, sondern mit extrem zynischen Leuten, die den Schabbat verkaufen für einen schnöden Mammon und Gesetzgebungen für Sonderinteressen.



Es ist unwichtig, dass ein Jude, der den Schabbat­ wirklich hütet, an jenem Tag keinen Strom benutzen kann – und es gibt Solche, die aufpassen, dies effektiv nicht zu tun, wie die Anhänger des Hazon Ish, eines Rabbiners aus dem 20. Jahrhundert.



Schon wichtiger ist, dass ein Jude, der den Schabbat wirklich hütet, den Strom auch an irgendeinem anderen Tag der Woche nicht nutzen darf, denn in dem Augenblick, in dem die Elektrizitätsgesellschaft Arbeiten am Schabbat durchführt, ist es verboten, den Rest der Woche von dieser Arbeit zu profitieren. Aus dem gleichen Grund ist es so lange verboten, sogar an einem Wochentag mit dem Zug zu reisen, wie die Unterhaltsarbeiten an einem Schabbat ausgeführt werden­ – wie dies auch weiter der Fall sein wird.



Es gibt einige naive Säkulare, die glauben, dass die Religiösen die Arbeit am Schabbat als ein so wichtiges Verbot betrachten, dass sie lieber sterben würden, als es zu verletzen. Ich schlage vor, an irgendeinem Schabbat ein religiöses Hotel zu besuchen. Plötzlich kann man entdecken, dass die Leute, die dort das Essen servieren, Juden sind, und die Kellner sogar eine Kopfbedeckung tragen.



Das geschieht, weil das Judentum Tricks er­­funden hat, die die Schabbatarbeit ermöglichen. In diesem spezifischen Fall verrichten die Kellner die ganze Woche hindurch Schichtarbeit, und sollten ihnen «zufälligerweise» auch eine Schabbatschicht zugeteilt werden, wäre dies erlaubt, ohne dass es eine Entweihung des Schabbats darstellen würde.



Es ist sogar erlaubt, den Kellnern für die Entweihung des Schabbats zu zahlen. Das wird durch eine andere Art der legalen Haarspalterei getan, welche besagt: die Schicht beginnt bereits eine Stunde vor Schabbateingang und die Bezahlung sei nur für diese Stunde gedacht.



In dieser Sache sagte mir ein Rabbi: «Wollen Sie, dass wir aufhören, am Schabbat in die Hotels zu gehen? Dass wir aufhören, am Schabbat eine Bar Mizwa zu feiern? Dass wir aufhören zu leben?».



«Ja», antwortete ich. «Wer den Schabbat befolgen will, muss den vollen Preis bezahlen. Ihnen geht es aber nicht um die Rettung von Leben – der einzige Zweck, für welchen das jüdische Gesetz die Entweihung des Schabbats gestattet –, sondern darum, Ihre Ferien zu retten.»



Die Wurzel des Problems besteht darin, dass die Ultraorthodoxie die israelische Regierung als einen fremden Herrscher betrachtet, etwa wie die Regierungen von Marokko oder Polen. Für sie ist der Staat kein Wert, also ist es erlaubt, ihn zu täuschen und zu erpressen und den Militärdienst zu verweigern. Um Letzteren sicherzustellen, haben wir den säkularen Esel, der gewillt ist, sein Leben zu opfern – für sie.



Deswegen schütteln sich Litzman, Gafni und Deri vor Lachen auf dem Heimweg nach B'nei B'rak und Jerusalem.



Nehemia Shtrasler ist Wirtschaftsredaktor bei «Haaretz».