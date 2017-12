Laut einer Klage auf US-Bundesebene hat der 25-jährige Ford Kevin Cools aus Urich, Missouri, mehrere Bombendrohungen gegen jüdische Institutionen in Kansas City und der Gegend von Washington, D.C., ausge­stossen. Laut lokalen Medien­berichten soll Cools die Syna gogen und jüdischen Gemeindezentren bedroht und später einen Bundesoffizier ange­griffen haben, der ihn hätte befragen sollen. So erhielt die Synagoge Ohev Sholom in Washington am 24. April dieses Jahres einen Anruf, in dem mitgeteilt wurde, dass in dem Gebäude 66 Bomben irgendwann in jener Woche explodieren würden. In einer Drohung, die auf einen Tele- fonbeantworter gesprochen wurde, hiess es unter anderem: «Ihr alle seid die Probleme in dieser Nation. Möget ihr alle im Feuer verbrennen. Möget ihr alle sterben. Ich hasse euch leidenschaftlich. Sterbt und verbrennt.» Nach den Drohungen hinterliess ein sich als Ford Joseph Holloway identi­fizie­render Mann bei der FBI einen Online-Hinweis, er sei der «Geist hinter den jüdischen Bombendrohungen». Er gab an, wo er lebt, und forderte die Organisation auf, zu versuchen, ihn zu verhaften. Er sei allerdings bewaffnet, warnte er. Die FBI verfolgte die Spur des Mannes bis zum Haus einer Frau, die sagte, einen er­wachsenen Sohn zu haben, der manchmal den Namen Holloway benutze und der unter psychischen Problemen leide. Als FBI-Agenten gegen Ende November mit einem Durchsuchungsbefehl zu Cools Wohnung kamen, um ihn zu verhaften, attackierte er sie mit einer Schaufel. Bis jetzt ist er noch keines Vergehens im Zusammenhang mit den Bombendrohungen angeklagt worden, doch muss er vielleicht mit einer Strafe von bis zu 20 Jahren für den Angriff auf einen Bundesbeamten rechnen.