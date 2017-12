Schon 2011?

War Tamar Morali gar nicht die erste jüdische Kandidatin für den Titel «Miss Germany» (vgl. tachles 48/17)? Wie sich jetzt herausstellt, ist die Geschichte nicht ganz so einfach, wie sie zuerst dargestellt worden ist. Vielmehr ist mit Valeria Bystriskaia bereits im Jahre 2011 eine jüdische Frau zur Miss Deutschland gekrönt worden. Aus Furcht vor antisemitischen Reaktionen hat sie aber, wie jetzt publiziert wurde, ihre wahre Religion verheimlicht. Um die Sache noch komplizierter zu gestalten, fand die Jewish Telegraphic Agency heraus, dass die beiden Frauen in verschiedenen Wettbewerben für die Miss Deutschland auftraten. Bystriskaia gewann den Wettbewerb für die Miss Universe Germany, womit sie sich um die Krone der internationalen Miss Universe bewarb. Morali hingegen beteiligte sich in einem Wettbewerb der Miss Germany Corporation, die nichts mit der Miss Universe zu tun hat. Bystriskaia ist die Tochter einer ukrainischen jüdischen Mutter und eines russischen Vaters. 1993 liess sie sich nach eigenen Angaben in Deutschland nieder. Nach ihrem Sieg als Miss Universe erlebte sie aber arge antisemiti- sche Hetze in sozialen Medien. Als schlimmstes Ereignis bezeichnete sie, dass jemand schrieb, dass Hitler sie und ihre Familie vergessen habe. Das vertrieb sie aus Deutschland, sie liess sich in New York nieder. Die dortige aktive jüdische Gemeinde erleichterte ihr, den Anschluss an ihre Wurzeln wieder zu finden.