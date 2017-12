Denkmal vandalisiert

Vandalen haben eine von Elie Wiesel verfasste Inschrift von einem Holocaust-Denkmal in Athen entfernt. Das Denkmal (Foto) erinnert an die über 60 000 griechischen Juden, die im Zweiten Weltkrieg ermordet worden sind. Laut der eng- lischsprachigen Zeitung «Greek Reporter» wurde der Vandalenakt am letzten Sams- tag begangen. Wiesel, selber ein Holocaust-Über­lebender, verfasste den Text speziell für diese Gedenkplakette, die in Griechisch, Fran- zösisch und Englisch figuriert. Nach dem Vandalenakt ist nur noch die englische Inschrift übrig. «Elie Wiesels Aufruf an Passanten, das Andenken an die Opfer des Holocaust zu ehren, wurden zum Ziel eines Vandalenakts, zu einer Respektlosigkeit und zu einer Be- leidigung», sagte Minor Moisis, Präsident der Jüdischen Gemeinde von Athen. Das Denkmal bleibe, so fügte er hinzu, der Öffentlichkeit zugänglich. Das die untergegangenen jüdischen Gemeinden ehrende Denkmal, ein Werk des griechisch-amerikanischen Künstlers DeAnna Maganias, entstand 2010. Das Denkmal ist bereits 2014 einmal vandalisiert worden. Heute leben noch rund 5000 Juden in Griechenland.