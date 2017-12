«Zol leben der jidisze Sport in undzer ejgener Medine!»

Am 29. November 1947 verkündeten die Vereinten Nationen die Teilung des britischen Mandats­gebiets Palästina in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Nach 2000 Jahren der Diaspora wurden die Weichen zur Gründung des Staates Israel gestellt! An diesem denkwürdigen Tag, vor 70 Jahren, fanden aber auch die Finalspiele um die jüdische Fussballmeisterschaft in München statt.



Obwohl der Wetterbericht für diesen Tag einen bewölkten Himmel und vereinzelt Schneefall vorausgesagt­ hatte, blieb es in der bayerischen Haupt­stadt trocken und freundlich. Gut gelaunt und warm eingepackt strömten die Fussballfans schon am Vormittag ins städtische Stadion. «Aus allen Lagern, ob nah oder fern, kamen Hunderte, ja Tausende von Zuschauern mit Zügen, Omni­bussen und Autos», berichtete die «Jidisze Sport Cajtung». «Zu Beginn des Hauptspieles hatten sich rund 5000 Menschen eingefunden.» Dies sei «kein Wunder», hätten doch viele «Fussballfans seit Monaten ungeduldig auf diesen Tag gewartet».



Über diese Spiele wurde in keiner deutschen Zeitung geschrieben, in keinem Magazin oder gar im Radio berichtet. Sie fanden unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit statt. Nur die jiddischsprachige Presse insbesondere die «Jidisze Sport Cajtung» würdigte dieses einzig­artige sportliche Ereignis im zerstörten und besiegten Deutschland – mit einer Auflage von 5000 Exemplaren.­



Noch immer ist kaum bekannt, dass sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit rund 200 000 Juden in der US-Besatzungszone Deutschlands aufhielten: Überlebende aus den Konzentrations- und Zwangsarbeitslagern sowie osteuropäische Juden, die vor antisemitischen Übergriffen aus ihren Heimatländern geflüchtet waren. Die Menschen befanden sich im Transit, viele warteten auf eine Weiterreise nach Erez Israel. Doch der jüdische Staat existierte noch nicht, und die britische Mandatsmacht in Palästina verwehrte die Immigration ins Gelobte Land. So waren die Juden gezwungen, einige Jahre in Auffanglagern, den sogenannten Displaced Persons (DP) Camps zu verbringen.



Schon bald, nachdem die Grundbedürfnisse befriedigt waren, verlangten die Bewohner dieser «Wartesäle» nach Zerstreuung. Das Verlangen nach sportlicher Betätigung stand dabei ganz oben auf der Liste. Doch nicht nur als blosse Freizeitgestaltung, der Wunsch war auch Ausdruck von Lebensmut und diente als Vorbereitung auf die Zukunft im eigenen jüdischen Staat, wie ein Aufruf in der «Jidisze Sport Cajtung» dokumentiert: «Wir Sportler müssen beweisen, dass wir die Avantgarde unseres Volkes sind, aus unseren Reihen werden die Helden kommen, die die Fahne der Befreiung und Unabhängigkeit von Erez Israel tragen.»







Boxen und dann Fussball

Fussball war nach Boxen mit Abstand die beliebteste Sportart. Beim Spiel mit dem Ball konnten die Menschen der Lethargie des Lagerlebens entkommen und einen Moment ihre traumatischen Erinnerungen an die mörderische Vergangenheit vergessen. Dieses nachvollziehbare Verlangen un­terstützte die «Jidisze Sport Cajtung», indem sie in einem gefühlsseligen Artikel vor dem Saison- start textete: «Der Himmel klart auf, die Sonne beginnt wärmer zu werden. Nur noch ein paar Wochen und die Plätze werden sich wieder mit ausgehungerten Sportsfreunden füllen, die sich nach dem Spiel mit dem Ball, nach Toren und nach etwas Herzkitzeln sehnen.»



Da immer mehr ehemalige Aktive ihr geliebtes Spiel wieder ausüben wollten, war bereits im Früh­jahr 1946 ein geregelter Ligabetrieb ins Leben gerufen worden, bei dem man Meisterschaften in einer 1. Liga und sechs Regionalligen ausspielte. Die Teams trugen Namen wie Hatikwa (die Hoffnung), Hagibor (der Held), Kadima (Vorwärts), Hapoel (der Arbeiter), Ichud (Einheit), oder sie nannten sich einfach nach dem jüdischen Freiheitskämpfer Jehuda Makkabi. Nach Beendigung der ersten Saison errang die Elf von Ichud Landsberg souverän den ersten Titel «Jüdischer Fussballmeister» in der amerikanischen Zone.







Vorsprung über Zeit retten

Waren 1946 nur zehn Teams im Oberhaus der Liga vertreten, wurde der Spielbetrieb 1947 auf 22 Mannschaften ausgedehnt – aufgeteilt in eine Süd- und eine Nordgruppe. Die jeweiligen Sieger spielten um die Meisterschaft, die Zweiten um Platz drei. Mit einem deutlichen Vorsprung von sechs Punkten verwiesen die Landsberger die Elf aus dem Lager Feldafing auf den zweiten Platz. Im Norden errang das Team von Hasmonea Frankfurt-Zeilsheim, vor dem CSC Ulm, die Meisterschaft. Beide Spitzenteams dominierten ihre Ligen und hatten frühzeitig die Tabellenführung inne.



Am 29. November 1947, Punkt 12 Uhr mittags, pfiff Schiedsrichter Feldman das Spiel um den dritten­ Platz im Grünwalder Stadion (München) an. Die Ulmer Mannschaft übernahm sofort die Initiative, setzte das Team von Feldafing mit schnellem Kurzpass-Spiel unter Druck und kam schon bald zu zwei guten Torchancen. Dennoch gelang Feldafing in der 25. Minute der erste Treffer durch Handelfmeter – zehn Minuten später das 2:0. Mit diesem Ergebnis gingen die Mannschaften in die Kabinen. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff fiel überraschend der Anschlusstreffer. Die Ulmer drängten auf den Ausgleich und arbeiteten sich schöne Möglichkeiten heraus; allein es fehlte ihnen ein Vollstrecker. Mit viel Glück konnten die Feldafinger den Vorsprung über die Zeit retten und als Sieger vom Platz gehen.



Nun stand der Höhepunkt der Fussballsaison bevor: das Endspiel um die Meisterschaft. 5000 Zuschauer waren schier aus dem Häuschen, als der Titelverteidiger Ichud Landsberg und sein Herausforderer, das Team von Hasmonea Frankfurt-Zeilsheim, einliefen. Die Partie versprach, spannend zu werden, da Landsberg ersatzgeschwächt war und ohne zwei Stammspieler an­­treten musste. Beide Mannschaften begannen, ohne taktische Zwänge aufzuspielen, und liefer-ten sich einen herzerfrischenden Angriffsfussball. Aufgrund­ seiner kompakten Abwehr und der technisch versierteren Spieler bestimmte Landsberg vor allem in der zweiten Halbzeit das Ge­­schehen auf dem Rasen. Das 1:0 fiel unmittelbar nach der Pause, das vorentscheidende 2:0 nur wenige Minuten später und kurz vor Schluss mussten­ die Zeilsheimer auch das 3:0 hinnehmen. Das Ausnahmeteam von Landsberg hatte sich wieder einmal durchgesetzt.







Der lang ersehnte Traum

«Nachdem Ichud schon 1946 den Titel gewonnen hat, ist die Mannschaft erneut Fussballmeister in der US-Zone geworden», freute sich die im DP-Camp Landsberg verlegte «Jidisze Cajtung». «Wiederum­ zeigte Ichud, dass sie nicht zu besiegen sind – in den letzten zwei Jahren haben sie nur zwei Spiele verloren.» Auch die «Jidisze Sport Cajtung» feierte das Team: «Ichud ist weiterhin die beste Mannschaft in unserer Zone», so die Schlagzeile, und der Sportreporter jubelte angesichts des Uno-Beschlusses: «Es lebe der jüdische Sport in unserem eigenen Staat.» Der lang ersehnte zionistische Traum war zum Greifen nah. Nicht nur in München tanzten die Juden auf den Strassen, und einige Fussballer freuten sich darauf, bald in den Vereinen von Haifa, Tel Aviv oder Jerusalem zu kicken.



Mit der Proklamation des Staates Israel am 14. Mai 1948 und der damit verbundenen Abwanderung der Juden aus Deutschland wurde das Ende einer jüdischen Fussballkultur eingeleitet, die so nie wieder entstehen sollte. Eine dritte Meisterschaft jüdischer Spieler fand in Deutschland nicht mehr statt.