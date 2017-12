Licht- und Klanginstallation

Das Jüdische Museum Berlin präsentiert mit «res·o·nant» aktuell eine begehbare Licht- und Klang­installation des Düsseldorfer Konzeptkünstlers Mischa Kuball. Die Installation wird eigens für die neue Ausstellungsfläche im Unter-geschoss des Libeskind-Baus geschaffen. Auf insgesamt mehr als 350 Quadrat-metern bespielt «res·o·nant» zwei der fünf den Muse- umsbau vertikal durchziehenden Voids. Diese sym- bolischen Leer- stellen, auf deren Materialität, Wirkung und Bedeutung sich Mischa Kuball bezieht, bilden den Ausgangspunkt für sein Werk. Damit sind diese beiden charakteristischen Voids des Gebäudes seit Eröffnung des Museums 2001 neu zu erleben. Als wichtiges Element der Installation werden über mehrere im Raum verteilte Lautsprecher jeweils 60-sekündige Soundclips zu hören sein, die von über 50 Musikern eigens für «res·o·nant» produziert wurden. Ausserhalb des Museums sind bis zum Sommer 2019 ver- schiedene Interventionen an be- lebten Plätzen in Berlin geplant. Neben Performances und Konzerten sollen auch hier die Grundrisse der Voids in den öffentlichen Raum projiziert und damit die physischen Grenzen des Museums überwunden werden.

Jüdisches Museum, Rafael-Roth-Galerie, Lindenstrasse 9–14, D-Berlin. www.jmberlin.de