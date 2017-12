Ausgezeichnet

Der Hamburger Privatbankier Max Warburg ist in New York mit der Leo-Baeck-Medaille 2017 geehrt worden. Die Verleihungszeremonie fand am 15. November im Center for Jewish History in New York, Max Warburgs Geburtsstadt, statt. Gewürdigt wurden Warburgs Verdienste um die Kultur durch die Stiftung Warburg Archiv sowie sein Engagement für jüdische Institutionen wie das Israelitische Krankenhaus in Hamburg, dessen Chairman Max Warburg ist. Den Grundstein für dieses Krankenhaus hatte 1841 der Hamburger Bankier Salomon Heine als Stifter gelegt, nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der Vater des jetzt Geehrten, Eric Warburg (1900–1990), erfolgreich den Bau eines neuen Klinikgebäudes auf den Weg gebracht. Über Generationen hat die hinter dem 1798 gegründeten Bankhaus M. M. Warburg & Co stehende Familie Universitäten, Museen und andere Institutionen und Initiativen auf beiden Seiten des Atlantiks unterstützt. Max Warburgs­ Grossvater Max senior fungierte 1935 bis 1938 unter anderem als Vorsitzender des Hilfsvereins der deutschen Juden und setzte sich, zusammen mit Leo Baeck (1873–1956), mit grossem Engagement dafür ein, die (finanztechnischen) Möglichkeiten zur Emigra- tion zu verbessern. 1938 musste Max senior die Bank verkaufen und emigrierte nach New York, wo er starb. Eric kehrte nach dem Krieg nach Hamburg zurück – und es gelang ihm, die Übersiedlung des aus Theresienstadt­ befreiten Leo Baeck nach England 1945 zu organisieren. Nach dem Krieg führte Eric die restituierte Warburg-Bank, an deren Spitze 1982 Max Warburg als Nachfolger rückte, zu neuer Blüte.