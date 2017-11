Dem Gewissen folgen

Der kalte Wind, der über die Abhänge des Schweizerwaldes vom jüdischen Nationalfonds Keren Kayemeth LeIsrael (KKL) oberhalb von Tiberias fegte, war nicht imstande, die nostalgische Stimmung der rund 100 Gäste aus der Schweiz und Israel zu beeinflussen. Zu präsent war der wohl nie abebbende, pochende Schmerz ob des in dunkler Zeit erlittenen Unrechts. Die Anwesenden waren gekommen, um der Einweihung des szenischen Ausblicks beizuwohnen, der dem Andenken an Vizekonsul Carl Lutz und dessen Gattin Gertrud gewidmet ist. Der Ort, den die Freunde des KKL Schweiz und die Schweizerische B'nai-B'rith-Loge – der ebenfalls anwesende Ex-Präsident der Zürcher Augustin-Keller-Loge Arthur Braunschweig ist der eigentliche Initiator der noblen Aktion – zusammen mit der Schweizerischen Botschaft in Israel und der Stadtverwaltung von Tiberias­ bestimmt hatten, hätte nicht treffender gewählt werden können. Der ein herrliches Panoramabild gewährende szenische Ausblick über den See Genezareth bis hinauf zur Golan-Gegend verkörpert genau jene Ideale, die auch der aus Walzenhausen stammende Carl Lutz in schwierigen Zeiten geleitet haben: Auf fest verankerten Traditionen aufbauend, sich um die Schaffung einer Zukunft mit breitem Horizont und menschlicher Tiefe für die «Zeit danach» bemühen.





Beeindruckendes Wirken

Im Zentrum der von emotionalen Schilderungen von Holocaust-Überlebenden und von den ergreifenden Worten von Agnes Hirschi, der Stieftochter von Carl Lutz, umrahmten Zeremonie stand das Wirken des Schweizer Di­­plomaten in Budapest. Im Zweiten Weltkrieg rettete Carl Lutz, praktisch vor den Augen der Nazis und ihren ungarischen Pfeilkreuzler-Alliierten, durch Geleitdokumente und die Einrichtung von rund 75 «sicheren Häusern», unglaublicherweise rund 62 000 jüdische Menschen – fast die Hälfte der jüdischen Be-völkerung der Stadt – und ermöglichte ihnen die Reise ins britische Mandats-Palästina. Dem in Bern damals herrschenden Zeitgeist entsprechend versteht sich leider fast von selbst, dass Carl Lutz seine humanitäre segensreiche Tätigkeit ohne das Zutun der Eidgenossenschaft zu erledigen hatte.





Wichtige Inspiration

Jean-Daniel Ruch, Schweizer Botschafter in Israel, sinnierte über die Taten des Diplomaten Carl Lutz: «Wir gedenken heute eines Menschen, der es vorzog, seinem Gewissen zu folgen, anstatt sich in die Bequemlichkeit eines Mainstream-Verhaltens zurückzuziehen. Er benutzte alle Gelegenheiten und Fähigkeiten, um Leben zu retten. Als ein Diplomat lässt mich, wie jeden Staatsangestellten, die Handlungsweise von Lutz fragen, und sollte uns alle sehr tief nachdenken lassen: Was hätten wir unter solchen Umständen getan? Das sollte uns allen eine Inspiration sein und uns in unserem Leben führen.» Offene und mutige Worte, die seinerzeit­ an offiziellen Stellen kaum zu hören waren. Auch Arthur Plotke, Präsident von KKL Schweiz, stellte Carl Lutz in den Mittelpunkt seiner Worte: «Carl Lutz ist zu einem symbolischen Beispiel dafür geworden, wie eine einzelne Person die Geschichte verändern und Grosses erreichen kann, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen.»