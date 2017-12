Persönlichkeiten der jüdischen Gemeinschaft der Türkei wehren sich gegen Klagen, die Yossi Levi Sfari, Israels Konsul in Istanbul, erhoben hat, weil die Gemeinde ihn wegen seiner homosexuellen Neigungen ignoriere. Konsul Levi Sfari liess sich vor sechs Wochen mit seinem Partner Ronny Goldberg in Istanbul nieder. «Wir behandeln das Konsulat und den Konsul mit grösstem Respekt und mischen uns nicht in das Privatleben ein», sagte Ishak Ibrahimzadeh, der Präsident der jüdischen Gemeinschaft der Türkei, gegenüber einer lokalen Zeitung auf die ihm von Levi Sfari vorgebrachten Vorwürfe. «Wir respektieren alle gleichermassen, genauso wie wir von ihnen erwarten, uns als Gemeinde zu respektieren, die der Halacha und den Regeln der Thora gegenüber verpflichtet ist. Wir haben nichts gegen den Mann oder Israel und seine Gesandten, die wir weiter respektieren werden, ebenso wie wir gute Beziehungen zu Israel pflegen. Ich muss kein persönlicher, enger Freund des Mannes sein.» Ibrahimzadeh­ reagierte mit seinen Worten auf einen letzte Woche in «Yediot Achronot» erschienenen Artikel, in dem Levi Sfari bemängelte, dass die jüdische Gemeinschaft ihm die kalte Schulter zeige und ihn beispielsweise nicht zur Thoravorlesung aufrufe, wie es Usanz ist bei Gottesdiensten, in denen ein hochrangiger israelischer Gesandter anwesend ist. Laut «Yediot Achronot» hat die jüdische Gemeinschaft das israelische Ausseministerium ersucht, keinen Homosexuellen in die Türkei zu entsenden, als Levi Sfaris Nominierung bekannt wurde, aber noch nicht be-stätigt war. Unbestätigten Berichten zufolge wies das Aussenministerium seine Angestellten an, die Kommunikation mit dem Präsidenten der jüdischen Gemeinschaft über dessen an- gebliche Behandlung von Levi Sfari abzubrechen. ­­