Jüdische Miss Germany?

Mit der 21-jährigen Tamar Morali befindet sich dieses Jahr erstmals eine jüdische Frau unter den 20 Bewerberinnen, die hoffen, Deutschland am nächsten Miss- Universe-Wettbewerb vertreten zu können.­ «Ich sehe meine Kandidatur nicht nur als einen persönlichen Erfolg», sagte sie gegenüber der «Jerusalem Post», «sondern auch als einen Erfolg des Staates Israel und des jüdischen Volkes in der Diaspora dafür, dass es in Deutschland, einem Land mit einer sehr komplexen Ge-schichte in Bezug auf das jüdische Volk, erstmals eine jüdische Bewerberin um den Titel gibt.» So-wohl die Organisatoren der Wettbewerbe als auch andere Mitbewerbe- rinnen seien neugierig bezüglich ihres jüdischen Hintergrunds, und die Reaktionen seien positiv ausgefallen. «Man fragte mich viele Fragen über meinen jüdischen Hintergrund und wie es sei, als Jüdin in Deutschland zu leben», sagte Morali zur «Jerusalem Post». Tamar Morali kam in Karlsruhe­ zur Welt, wuchs aber in Wien auf, wo sie in der jüdischen Gemeinde aktiv war. Mit 17 Jahren verbrachte sie ein Jahr in Israel, und zurzeit studiert sie Kommunikation und Witschaft am Interdisziplinären Zentrum in Herzlia. Sie sei stolz darauf, eine deutsche Jüdin zu sein, fasste Tamar Morali ihr Gespräch zusammen. Trotz der dunklen Vergangenheit ihres Landes blühe die dortige jüdische Gemeinde heute.