Argentiniens Juden und die Jagd auf Eichmann

Die jüdische Gemeinschaft von Argentinien hat dem israelischen Geheimdienst Mossad alle Fahrzeuge und einen Teil der sicheren Häuser zur Verfügung gestellt, die benutzt wurden, um den Nazi-Mörder Adolf Eichmann zu entführen. Das enthüllte jetzt der ehemalige Mossad-Agent Avner Avraham.







Operation «Finale»

Damit bereitete er der offiziellen Geheimnistuerei rund um die genaue Rolle der jüdischen Gemeinschaft von Argentinien in der Operation «Finale» ein Ende. Im Rahmen dieser Operation flogen Mossad-Agenten Eichmann 1960 von Buenos Aires nach Tel Aviv, wo er für seine Beteiligung an der Ermordung von Hunderttausenden von Juden während des Holocausts im Jahre 1962 erhängt wurde.



«Die jüdische Gemeinschaft von Argentinien hat geholfen», sagte Avraham während eines Referats, das er unlängst an der Mahar-Konferenz über die Juden des Balkans hielt. «Das ist nicht etwas, das wir öffentlich gemacht haben, doch die jüdische Gemeinschaft hat den Mossad zweifelsohne mir Fahrzeugen und auch mit sicheren Häusern unterstützt.» Die Konferenz organisierte die jüdische Gemeinschaft von Montenegro mit Hilfe des euroasiatischen Jüdischen Kongresses in der Küstenstadt Budva.



Efraim Zuroff, ein führender Nazijäger für das Simon-Wiesenthal-Zentrum, erklärte, dass seines Wissens das Ausmass der Beteiligung der jüdischen Gemeinschaft von Argentinien an der Suche und der letztlichen Festnahme von Adolf Eichmann bis jetzt nicht weitreichend bekannt gewesen ist. Die Episode der Jagd auf Eichmann führte zur Ausweisung des israelischen Botschafters aus Buenos Aires und einem Unterbruch in den bilateralen Beziehungen zwischen Argentinien und Israel. «Es war bekannt», sagte Zuroff, «dass es eine Verwicklung gab, doch was das exakt bedeutete, wussten die meisten nicht.»







Ahnungslose Helfer

2011 war Avraham mit Erlaubnis des Mossad der Kurator einer Ausstellung über Eichmanns Festnahme. Dieses Ereignis hatte für Israel eine grosse Bedeutung, viele Wissenschafter sehen jene Zeit als eine Epoche, die in Israel eine offene Debatte über den Genozid eröffnete. Dieses Thema war bis dahin wegen seiner traumatischen Auswirkungen fast ein Tabu-Thema gewesen. Die Ausstellung «Operation Finale: Die Gefangennahme Adolf Eichmanns und der Prozess gegen ihn» enthält die Fotografie des Fahrzeuges, das benutzt worden ist, um Eichmann von der Stätte seiner Entführung in ein sicheres Haus zu transportieren. In jener Nacht hatte der Mossad drei Autos am Ort des Geschehens bereit. Während eine kleine Anzahl argentinischer Juden bereitwillig dem Mossad half, auch wenn man ihnen laut Avraham­ nicht genau erzählte, wofür die Fahrzeuge und die sicheren Häuser benötigt wurden, wurde mindestens ein Fahrzeug von Luba Volk vom israelischen Geheimdienst ohne ihr Wissen benutzt, wie der Agent erzählte.



Die inzwischen verstorbene Luba Volk war die Gattin eines Ingenieurs, der in einer argentinischen Fabrik arbeitete. Kurz vor der Entführung Eichmanns erhielt sie die Offerte, ein Regionalbüro für die nationale israelische Fluggesellschaft El Al zu leiten. Effektiv war dieses Büro nur errichtet worden, um den Nazi nach Israel zu transportieren. Luba Volk, die Mutter eines dreijährigen Sohnes, nahm das Angebot eines El-Al-Angestellten dankbar an. Auch dieser wurde über die wirkliche Aufgabe des neuen Regionalbüros nicht in Kenntnis gesetzt.



Nach der Entführung Eichmanns führten die lokalen Behörden eine Überwachung Luba Volks durch, und es bestanden Befürchtungen, dass die Nazis in Argentinien der Frau Leid antun könnten. In der Folge empfahl das israelische Aussenministerium der Frau, zusammen mit ihrem Mann Aryeh Volk – er wurde nach der Entführung von seiner Firma entlassen – und ihrem gemeinsamen Sohn nach Uruguay­ zu übersiedeln. «Leider, und ich sage das mit grossem Bedauern, hat der Mossad sich nicht wirklich um die Frau gekümmert», sagte Aver Avraham.