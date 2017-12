Grausames Chanukka

Die Christen feiern bald Weihnachten und damit die Geburt ihres Heilands. Die Geschichte hinter dem Feiertag hat keine erkennbaren Schattenseiten.



Die Hirten und fast alle Protagonisten in der Weihnachtsgeschichte waren Juden und unser Lichterfest zur Winterzeit hat viele Parallelen zu Weihnachten. Schon der Name ist fast gleich, denn Chanukka heisst «Weihe». Und dann gibt es noch die Kerzen, die Geschenke, das fettige Essen, ja selbst das Datum, der 25., ist gleich. Man könnte meinen, wir feiern dasselbe.



Aber Chanukka ist nicht so kindlich fröhlich wie Weihnachten. Wir konzentrieren uns bei den Festen zwar auf das Positive, nämlich auf die Ölkerze im wieder eingeweihten Tempel, die durch ein Wunder acht Tage gebrannt hat, weswegen wir acht Kerzen zünden und fettige Berliner und Kartoffelpuffer essen. Aber die eigentliche Geschichte zu Chanukka ist brutal: Die syrisch-griechische Armee unterwarf Jerusalem und seine Bewohner, tötete Tausende von ihnen und verbat jegliche jüdische Religionsausübung. Wer sich weigerte, Schweinefleisch zu essen, wurde getötet. Doch die Makkabäer wehrten sich in blutigen Kämpfen und vertrieben schliesslich die Unterdrücker.



Viele Legenden Ranken sich um diese Ereignisse. Die Geschichte der Märtyrer und der Frauen, die als wahre Helden den Sieg bringen, kennt man von zwei weiteren Feiertagen im jüdischen Kalender: An Purim feiern wir Esther, die den Persischen König ebenfalls mit Käse und Wein verführt und so Hamans Schicksal am Galgen besiegelt und das jüdische Volk rettet. An Lag Baomer feiern wir das Ende des blutigen Bar-Kochba-Aufstandes und die Märtyrer, die für ihren und unseren Glauben ihr Leben gelassen haben.



Alle drei Feiertage haben folgendes gemein: Sie sind keine «hohen» Feiertage, sie sind unglaublich fröhlich und sie enthalten Rituale, die die wahren Grausamkeiten, die hinter den Feiertagen stehen, verdecken sollen.



Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So sagt man. Aber für uns Juden ist der Humor der Trotz, der lacht. Wir feiern lieber das Leben, auch wenn wir die Toten betrauern. Wir feiern das Glück, das das Unglück besiegte. Wir feiern keine militärischen Grosstaten, sondern die Freude über das Ende des Krieges.



Und das ist bis heute so geblieben: Die Kriege, die der Staat Israel ausfechten musste, feiern wir nicht, sondern wir betrauern unsere Gefallenen am Jom Hasikaron. Aber dass wir in Freiheit selbstbestimmt leben können und alle Kriege überlebt haben, das feiern wir einen Tag danach am Jom Haazmaut. Und an Chanukka feiern wir das Leben mit lecker fettigen Berlinern, leuchtenden Kerzen und fröhlichen Liedern. «Chanukka sameach!»



Eliyah Havemann lebt in Israel. Zuletzt ist von ihm erschienen: «Wie werde ich Jude? Und wenn ja, warum?», Ludwig Verlag, München 2014.