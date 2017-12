Kochen für fünf Franken

Der Basler Schüler Jérôme Spira hat im Rahmen seiner Matura-Arbeit ein Kochbuch für Schüler und Studierende verfasst. Kein Gericht im Buch ist teurer als fünf Franken, um genau zu sein: das günstigste Essen kostet 1.30 und das teuerste 4.50 Franken. Das 60-seitige Kochbuch ist sprachlich an die Zielgruppe angepasst, die Lesenden werden geduzt, und die Rezepte sind oft eher umgangssprachlich geschrieben. Die Illustrationen zu den Gerichten hat der Autor selbst gezeichnet. «Fünf-Franken-Küche oder das Manifest der bezahlbaren Kost», so nennt sich das Buch. Ein gewichtiger Name für so etwas Alltägliches wie ein Kochbuch. Spira ist 18 Jahre alt und besucht das Wirtschaftsgymnasium in Basel. Später würde er gerne selbstständig arbeiten und überlegt noch, was man dafür am besten studiert. Von klein auf hat er gerne gekocht. Inspiriert dazu hat ihn sicher seine Grossmutter, die jeden Freitag zum Essen einlädt. Seine Eltern kochen beide auch sehr gerne, wodurch er es früh gelernt hat. In seinem Kochbuch stellt er Familien­rezepte in leicht abgewandelter kostengünstiger Version vor, auch sein Lieblingsgericht findet man hier: Lasagne. Das entstandene Kochbuch, das mit Humor gelesen werden soll, animiert zum Selber kochen mit bezahlbaren Zutaten. Darüber hinaus enthält es auch Regeln für das einfache Kochen und Tipps, wie man beim Einkauf sparen kann. Seine Eltern und Mitschüler haben den Hobbykoch Spira bei seiner Idee unterstützt. Spira hofft, den Spass beim Kochen weiter vermitteln zu können. Noch steht das Kochbuch nicht in den Regalen der Buchläden, nach der Matura gilt es erst einmal, einen Verleger zu finden. PDF-Versionen sind allerdings bereits jetzt direkt beim Autor erhältlich.