Die Veranstaltung aus der Reihe «tachles reden» hiess: «Der Kommunismus und andere grosse Verführer». Organisiert von Omanut, tachles und dem Theater Neumarkt, wurde der Film «Auf Ediths Spuren» aufgeführt und im Anschluss der Regisseur Jungk und die Historikerin Helene Maimann zu einem Gespräch geladen. Jungk, der über seine Mutter Ruth Suschitzky mit Edith Tudor-Hart verwandt ist, konnte für seinen Film auf eindrückliches Material und interessante Gesprächspartner zurückgreifen.







Zur Agentin verführt

Vor dem Bühnenbild des Theaterstücks «Biedermann­ und die Brandstifter», das zur-zeit­ aufgeführt wird, offenbarten sich dem Zu- schauer Einblicke in das aufwühlende Leben der gebürtigen Wienerin. 1908 als Edith Suschitzky­ in eine jüdische Familie geboren, wurde sie bereits mit 16 Jahren eine Schülerin­ Maria Montessoris. Es seien ihre Männer ge­­- wesen, so geht es zumindest aus dem Film hervor, die sie von der Idee des Kommunismus­ zu begeistern vermochten. Maimann ist gar über- zeugt, hätte Edith diese Männer nicht kennengelernt, wäre ihr Leben anders verlaufen. Männer, die sich meist unter den Attributen «links» und «in einer Beziehung» zu erkennen gaben. Schnell wurde aus der talentierten Fotografin eine glühende Kommunistin im Auftrag des KGB. Das Kamerateam begleitet Jungk auf der Suche nach Informa­tionen zu Tudor-Hart durch Europa. Besonders­ in Moskau,­ wo Jungk hofft, etwas Licht ins Dunkel bringen zu können, bleiben ihm die Türen allzu oft verschlossen. Mittels Animationen, alten Fotografien und zahlreichen Interviews mit Familienangehörigen, Historikern und ehemaligen Geheimdienstlern schafft es Jungk dennoch, das Leben der Agentin nachzuzeichnen.







Der Kommunismus und der jüdische Stempel

Bereits im Film wird erkennbar, dass viele überzeugte Kommunisten im Umfeld Tudor-Harts einen jüdischen familiären Hintergrund besassen. Zwar war keiner der berüchtigten «Cambridge­ Five», jenes Spionagerings, von dem ein ehemaliger KGB-Agent im Film sagt, sie seien für eine der gelungensten Spionage-affären verantwortlich, jüdisch, dennoch war der Kreis, in dem sie sich bewegten, stark jüdisch geprägt. Im Dialog mit Maimann sieht Jungk einen Grund für dieses Phänomen in der Orthodoxie. Es hätte sich damals um Menschen gehandelt, deren vorangegangene Generation noch orthodox gelebt hätte. Das Vakuum, das durch Wegfallen der Orthodoxie entstanden war, sollte mit der Ideologie des Kommunismus gefüllt werden. Dem widerspricht Maimann,­ die hinter diesem roten Idealismus den jüdischen Gerechtigkeitssinn vermutet. Wie viel Tudor-Hart von dem terroristi­schen Vorgehen des Sowjetsystems wusste, bleibt verborgen.



Der Film, der im Oktober letzten Jahres an der Viennale Premiere feierte und sich einer äusserst positiven Rezeption erfreuen durfte, wurde bereits vielerorts in Europa und den USA gezeigt, weitere Städte werden im kommenden Jahr folgen.