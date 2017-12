Kunstvolle Grosszügigkeit

Herkömmlich-Bekanntes mit Neuartigem zu verbinden gehört zu den Kernkompetenzen des Israel-Museums. Dementsprechend verlief das Benefiz-Galadinner im Vortragssaal des Zürcher Kunsthauses; unverzichtbarer Bestandteil davon ist das leidenschaftliche Plädoyer von James Snyder. Eindringlich wies der ehemalige Direktor des Jerusalemer Museums darauf hin, dass Museen mit ihren kulturellen Schätzen gesellschaftlich bedeutende Aufgaben erfüllen, mag die gegenwärtige geopolitische Lage noch so schwierig sein. Es komme darauf an, meinte er, anhand der kulturellen Schätze aufzuzeigen, wie diese über die Zeit hinaus und rund um den Globus miteinander verbunden seien. Vergangenes zu bewahren, genüge nicht, mahnte Snyder und stellte klar, dass das Publikum durch den Rückblick in die Vergangenheit eine solide Basis bekomme, um sich mit aktuellen Problemen auseinanderzusetzen. Vorbildlich geschehe dies derzeit bei der Ausstellung, die das Israel-Museum im Sommer eröffnet hat.







Ein Publikumsmagnet

James Snyder erzählte: Als der chinesische Künstler Ai Weiwei in Israel an «The Human Flow» arbeitete, einem Dokumentarfilm über die weltweiten Flüchtlingsbewegungen, sei ihm die israelische Bevölkerung erst mit Skepsis begegnet. Diese Haltung aber änderte sich nach und nach. Während der Arbeit habe sich Weiwei an das Israel-Museum gewandt, um eine Ausstellung anzuregen. Wie Snyder sagte, sei tatsächlich «innert einer Rekordzeit» ein Konzept entwickelt worden. «Die Ausstellung wirkt als Publikumsmagnet», berichtete Snyder, denn mehr als 400 000 Interessierte haben «Maybe, Maybe Not» bisher besucht, weshalb die Ausstellungsdauer bis 2018 verlängert wurde. Gezeigt werden Eisen-Skulpturen, die wie chinesische Bäume aussehen. Weil sie vor dem Schrein des Buches stehen, lasse sich das Ensemble als Verbindung der jahrtausendealten Kulturen der Kontinente interpretieren.­







Besondere Auktion

Einen anderen traditionellen Programmpunkt des Benefiz-Abends bildete die Auktion, bei der Stefan Puttaert und Dirk Boll die 200 Anwesenden ebenso humorvoll wie eloquent zu Grosszügigkeit animierten, die ja dem Israel-Museum zugute kommen sollte. Dirk Boll von Christie's und Vorstandsmitglied der Freunde des Israel-Museums, hielt mit Blick auf seinen Kollegen fest: «Auf dem ganzen Planeten ist das die einzige Auktion, die ein Auktionator von Sotheby's, Stefan Puttaert, gemeinsam mit einem von Christie's durchführt.» Erfolgreich versteigerte das Team Kunstwerke, eine Fotografie von Richard de Tscharner, eine Porzellanskulptur von Ai Weiwei oder eine Glasfigur von Jon F. Clark. Der Zuschlag wurde für einen Alpenrundflug vergeben, für ein exklusives Wochenende im Hotel Chedi Andermatt sowie unter anderem für ein Wochenende am Pebble Beach Concours d´Élegance. Es ist dies ein Wettbewerb in Kalifornien, bei dem jedes Jahr die schönsten klassischen Automobile juriert werden. Einem letzten Spenden-Aufruf folgte das Publikum, um sozial benachteiligten Kindern in Israel während eines Jahres Kurse am Israel-Museum zu ermöglichen.



Schliesslich sorgte die Jerusalemer Band Hadag Nahash, bekannt für ihre politischen Liedtexte, mit ihrem Hip-Hop-Konzert für einen bewegten Ausklang des Abends. Die Band nennt ihre Musik lieber Modern Funk. So oder so, dem Publikum gefiel's, gerne tanzte man in die Nacht hinein.