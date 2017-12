Jüdische Privatschulen vor Gericht

Am 8. November erging das Urteil in der Sache Jüdische Privatschule gegen das Volksschulamt des Kantons Zürich (vgl. tachles topnews von Montag, 4. Dezember). Das Zürcher Verwaltungsgericht hat darin Auflagen des Volksschulamtes für rechtmässig erklärt und nimmt jüdische Privatschulen mit seinem jüngsten Urteil in die Pflicht. So verlangt das Volksschulgesetz, dass Schüler an Privatschulen ebenso gut ausgebildet werden wie an einer öffentlichen Schule.







Diskussion um Französischunterricht

Seit 10 Jahren werden als Folge des neuen Volksschulgesetzes die Privatschulen vom Kanton beaufsichtigt und nicht mehr von den Gemeinden. Das Volksschulamt führt deshalb regelmäs­sig Besuche bei den Privatschulen durch und erteilt bei Beanstandungen Auflagen. In den einzelnen jüdischen Privatschulen der orthodoxen Gemeinden kam es immer wieder zu Beanstandungen: Oft war das Lehrpersonal nicht genügend ausgebildet, der Kindergarten viel zu religiös ausgerichtet. Die Noam war nie von diesen Beanstandungen betroffen. In den 1950er-Jahren wurden Jungen und Mädchen in Zürich noch gemeinsam unterrichtet. Mit dem Argument, es sei nicht genügend Platz in den Schulhäusern, wurden sie getrennt. Der Gelehrte Raw Schmerler, der Jahrzehntelang das orthodoxe jüdische Leben in Zürich prägte, untersagte dann gemischte Schulen.



Die jüdische Schule für Jungen in Zürich wollte sich auf Nachfrage von tachles ausdrücklich nicht zu dem Urteilt des Verwaltungsgerichts äussern. Sonja Rueff-Frenkel, federführende Kantonsrätin der FDP bei der Petition für den Erhalt des Schulhausgebäudes der privaten jüdischen Schule an der Schöntalstrasse in Zürich, sagte gegenüber tachles, dass das Gerichtsurteil nachvollziehbar sei. Ihres Wissens sei die Bewilligung zur Ausnahme für die Sprachregelung den betreffenden Schulen zunächst erteilt worden, so die Abgeordnete. Gegen eine Änderung der Auflage vorzugehen sei legitim.



Eine jüdische Schule wandte sich im erstinstanzlichen Verwaltungsverfahren gegen die Auflagen des Volksschulamtes. Das für die Bewilligung der Privatschulen zuständige Volksschulamt genehmigte die Weiterführung der jüdischen Privatschule mit Verfügung vom 31. Mai 2016 unter der Auflage, dass vom Beginn des Schuljahrs 2017/2018 an pro Woche drei Lektionen Sport und ab der fünften Klasse der Primarstufe mindestens zwei Lektionen Französisch auf dem Stundenplan stehen. Dagegen wandte sich am 4. Juli 2016 die jüdische Privatschule mit der Forderung, die Auflage bezüglich des Französischunterrichts aufzuheben und betreffend des Sportunterrichts abzuändern. Letzterem wurde stattgegeben, indem man sich auf Sporttage einigte. Allerdings stand der Französischunterricht noch im Raum. Diese Auflagen blieben von Seiten des Regierungsrates aufrecht. Daraufhin wandte sich die Schule in zweiter Instanz an das Verwaltungsgericht Zürich. Strittig war insbesondere die Erteilung von Französischunterricht in der Mittel- und Oberstufe (tachles berichtete). Die Schule beantragte hilfsweise den Unterricht auf die Klassen der Oberstufe zu beschränken und ab Beginn des Schuljahrs 2018/2019 jährlich gestaffelt für die jeweiligen ersten Oberstufenklassen einzuführen. Beides wurde abgelehnt. Die Auflagen des Volksschulamtes bleiben damit bestehen und müssen nur zeitlich angepasst werden.







Bildung – ein Recht für alle Kinder?

Die jüdische Privatschule bietet gar keinen Unterricht in Französisch an, stattdessen neben Englisch jedoch Hebräisch und Aramäisch. Als Argument wurde angeführt, dass die Schüler nach dem Schulabschluss in der Schweiz ihre Ausbildung an Talmudhochschulen in England oder Israel weiterführen und Französisch deshalb irrelevant für sie sei. Hebräisch wiegt Französisch jedoch nicht auf. Der Unterricht in anderen Sprachen kann den bundesrechtlich vorgeschriebenen Unterricht einer zweiten Landessprache sowie den Unterricht von Englisch nicht ersetzen, so der Urteilstenor. Laut Volksschulgesetz umfasst der einzuhaltende Lehrplan ein Sprachenkonzept. Dies kann nicht eigenmächtig seitens einer Schule abgeändert werden. Privatschulen und öffentliche Schulen müssen eine gleichwertige Bildung anbieten. Sie haben die gleichen Bildungs -und Erziehungsaufgaben. Die Glaubensfreiheit werde dadurch nicht verletzt. Jüdische Privatschulen seien nicht als fremdsprachige Schulen einzustufen, die den Lehrplan nur teilweise erfüllen müssen, führte das Gericht weiter aus. Es gilt hier, die Interessen einer Minderheit orthodoxer Juden, die sich offensichtlich nicht in die Schweizer Gesellschaft integrieren möchte, aber trotzdem ihre Forderungen stellt, abzuwägen. In der Schweiz haben Kinder und Jugendliche ein Recht auf Bildung, Betreuung und Integration. Auch den Kindern von orthodoxen Juden soll die theoretische Möglichkeit gegeben werden, die Schule zu wechseln und an eine weiterführende Schule zu gehen. Die Gesellschaft muss dieses Recht garantieren. Es geht um die Zukunft der Kinder. Sie haben ein Grundrecht auf Bildung. Sowohl die von der Schweiz unterzeichnete Uno-Kinderrechtskonvention als auch die Bundesverfassung gewähren dies. Die Schweiz geht davon aus, dass alle Menschen gleichberechtigt und gleichwertig sind. Sicher gilt es, einen Mittelweg zu finden, der die freie Religionsausübung garantiert.







Gleiches Recht für alle

Ein Gesuch um Errichtung eines islamischen Kindergartens in Volketswil wurde mit dem Argument abgelehnt, dass der religiöse Unterricht den Schwerpunkt bilde. Unter diesem Aspekt wird auch auf die orthodoxen jüdischen Gemeinden geschaut. Privatschulkonzepte mit religiöser Ausrichtung unterliegen seit dem Urteil in dieser Sache vom 18. Oktober 2016 einer systematischen Überprüfung. Bislang abweichende Bewilligungen sollen korrigiert werden.



Gemäss dem Volksschulgesetz des Kantons Zürich, das für private und öffentliche Schulen gilt und die Bildung und Erziehung in der Volksschule regelt, müssen Privatschulen, an denen die Schulpflicht erfüllt wird, bewilligt werden. Seitens der Privatschulen besteht ein Anspruch auf Erteilung dieser Bewilligung, wenn die an der Privatschule angebotene Bildung mit jener an der öffentlichen Schule gleichwertig ist. Privatschulen dürfen Schwerpunkte setzen, insbesondere inhaltlicher, pädagogischer, weltanschaulicher oder konfessioneller Art. Sie müssen sich dabei jedoch an den Grundsätzen des Lehrplans orientieren und gewähren, dass die Schülerinnen und Schüler keinen pädagogischen oder weltanschaulichen Einflüssen ausgesetzt werden, die den Zielen der Volksschule in grundlegender Weise zuwiderlaufen. Die Kinder dürfen keinem intoleranten, mit den Werten der Volksschule unvereinbaren Unterricht ausgesetzt sein. Im Mittelpunkt steht das Wohl des Kindes, wie auch bei dem aktuellen Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich (vgl. S. 4).