Werke von Anna Lukashevsky, Moritz Hasse, Werner Käser, Raphael Renaud, Wolfram Scheffel, Christoph Stepan und Patrick Tschudi zeigt die Galerie Alex Schlesinger im Rahmen der Themenausstellung «Plätze». Während zwei Wochen ver- wandelt sich die Galerie selber in einen «Platz», einen Ort der Begegnung, in dem sich nicht nur Künstler aus verschiedenen Ländern begeg- nen, sondern auch ganz unterschiedliche Techniken für das Erschaffen der gezeigten Werke zum Tragen kamen. So steht eine Malerei etwa neben einer Fotografie, einer Lightbox oder einer Zeichnung. Die israelische Malerin Anna Lukashevsky, die in diesem Oktober einige Wochen in Zürich weilte, hat für sich einen ganz besonderen Platz in der Europa­allee entdeckt (Foto).

Bis 23. Dezember, Galerie Alex Schlesinger, Tödistrasse 48, Zürich. www.galas.ch