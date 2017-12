Die in London geborene Musikerin Carol Isaacs, unter dem Pseudonym The Surreal McCoy auch als Cartoonistin für «The New Yorker» bekannt, kombiniert in ihrem neuesten Projekt «The Wolf of Bagdad» beide Be­­rufe, indem sie grafische Memoiren mit einem eigenen musikalischen Soundtrack des neuen jüdisch-arabischen Ensembles 3Ayin verbindet. Finanziert wird das Projekt vom British Arts Council und von Dangoor Education. Das Repertoire ist der Musik entnommen, die den Juden in Irak vertraut gewesen wäre – von Liedern­ der Brüder Al Kuwait bis zu Piyyutim (jüdischen liturgischen Ge­dichten). Die Musikerin versucht mit diesem Projekt, ihren jüdischen Wurzeln in Bagdad nachzugehen. Es ist ein audiovisuelles Projekt, mit dem sie die Erinnerungen ihrer irakisch-jüdischen Familie an ihre verlorene Heimat verarbeitet. Sie sam- melt Familiengeschichten von den Juden in Irak, die einen grossen Teil der irakischen Gesellschaft ausmachten, und erzählt von ihrer Familie. Ihre Familie floh von Bagdad und zog nach London. «The Wolf of Bagdad»­ heisst auch ihre neueste Graphic Novel. Das besondere an der Graphic Novel ist, das sie, abgesehen von der Einführung, nur auf Bildern basiert, also wortlos ist. Gezeichnet hat Isaacs die Bilder am Computer, eine Umstellung verglichen mit ihrer sonstigen Arbeit für den «New Yorker», wo sie mit Tinte auf Papier zeichnet. Seit 15 Jahren arbeitet sie als freie Mitarbeiterin für diese Zeitung.­ Isaacs spielt Akkordeon und Klavier beim London Klezmer Quartett. Bereits mit vier Jahren fing sie an, Klavier zu lernen. Zu zeichnen fing sie auf einer ihrer Tourneen an.

Ausschnitte aus «The Wolf of Bagdad» am Montag, 11. Dezember, 19 Uhr, Tea House Theatre, 139 Vauxhall Walk, GB-London.