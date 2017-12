Prinz Harry hat seiner Freundin, der US-amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle einen Heiratsantrag mit Kniefall gemacht. Meghan Markle und Prinz Harry hatten sich bei einem Blind Date kennengelernt und ineinander verliebt. Eine gemeinsame Freundin hatte das Treffen arrangiert. Wenige Wochen später reisten sie zum Campen nach Botswana, um Zeit alleine miteinander zu verbringen und einander kennenzulernen. Den Hochzeitsantrag machte Prinz Harry seiner Freundin beim gemütlichen Abendessen in der gemeinsamen Wohnung. Die Hochzeit soll im Frühjahr 2018 stattfinden.­ Der Prinz informierte die Queen und andere enge Mit­glieder seiner Familie, den Segen von Me­ghan Markles Eltern hat er bereits erhalten. Der israelische Staatspräsident Reuven Rivlin übermittelte seine Glückwünsche als einer der ersten, er ging sogar so weit, das glückliche Paar für seine Flitterwochen nach Israel einzuladen. Binyamin­ Netanyahu schloss sich den Glückwünschen und der Einladung für die Flitterwochen an. Seither regnet es Glückwünsche aus der ganzen Welt. Markle wurde 1981 in Los Angeles als Kind einer afroamerikanischen Mutter geboren. Einem Artikel der «Daily Express» zufolge, der von anderen Zeitungen übernommen wurde, soll Meghan Markles Vater Jude sein. Der Sprecher der historischen Kirche Westminster Abbey, in der die Trauungen des britischen Könighauses stattfinden, bestätigte angeblich den jüdischen Hintergrund der zukünftigen Braut. Der Pressesprecher von Westminster Abbey korrigierte die Aussage später gegenüber der Jewish Telegraphic Agency dahingehend, dass die Kirche bestätigt hatte, dass Markle trotz voriger Scheidung er­­neut heiraten könne. Von 2011 bis 2013 war die Schauspielerin mit dem jüdischen Filmproduzenten Trevor Engelson verheiratet gewesen.