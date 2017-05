Zwischenfall an der Princeton Universität

KEIN PLATZ FÜR BREAKING THE SILENCE

Ausstellung gegen Besetzung verhindert.

Das Zentrum für jüdisches Leben an der bekannten Princeton Universität in den USA weigerte sich, der lokalen Filiale von J Street U Platz zue Verfügung zu stellen für eine Ausstellung, welche die linksgerichtete israelische NGO Breaking the Silence geschaffen hat. Darauf beschloss die J Street Filiale, das Ausstellungsprojekt an anderen Orten fortzusetzen, und zwar an einer anderen Campus-Räumlichkeit. Dabei wurden offensichtlich in Kauf genommen, dass es dadurch zu einer Divergenz kommen würde mit dem Zentrum für jüdisches Leben (CJL), das mit Hillel International affiliiert ist. Das berichtete die Studentenzeitung «Daily Princetonian». J Street U Princeton hielt daraufhin in einer Stellungsnahme fest: «Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen. Für uns ist unsere Beziehung zum CJL äusserst wichtig, und wir betrachten das CJL sowie die jüdische Gemeinde von Princeton als unser Heim auf dem Campus. Wir wollen weiter Bestandteil dieser Gemeinde sein.» Nach einem Treffen mit Rabbi Julie Roth, der Exekutivdirektorin des Zentrums, erklärte Dylan Mittag, Präsident des J Street U Princeton, die Beziehungen seien «intakt», und J Street werden fortfahren, eine CJL-Organisation zu sein. [TA]