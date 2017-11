Zwischen den Extremen

INTERVIEW

Wolf Scheller , 10. November 2017

Der renommierte ungarische Schriftsteller Péter Nádas hat mit «Aufleuchtende Details» seine Memoiren niedergeschrieben – er spricht über seine Jugend, Erinnerungen, Schicksalserfahrungen und die aktuelle politische Situation in Europa.



tachles: Man sagt, dass bei älteren Menschen die frühesten Erinnerungen lebhafter zurückkommen. Gab es für Sie einen Anlass, Ihre Memoiren zum jetzigen Zeitpunkt herauszubringen?

Peter Nádas: Das Buch war fertig. Diese Erinnerungsfetzen kommen nicht auf Bestellung. Wenn ich an etwas erinnern möchte, dann werde ich eher fantasieren, nicht erinnern. Diese Erinnerungen kommen eher ungewollt.

In Ihren Memoiren tauchen Sie wieder ein in die Zeit Ihrer Jugend. Entsteht dann eine Lebensbeichte?

Von Beichte würde ich nie sprechen. Das ist ein katholischer Begriff, ein sehr schöner Begriff. Ich bin einerseits protestantisch getauft worden, andererseits fiele es mir sehr schwer, allein gegenüber Gott zu stehen. Es gibt diesem Gott nichts zu beichten, und es gibt auch keinen Pfarrer, dem ich beichten würde. Man kann Rechenschaft ablegen, aber das ist auch ein schwieriger Begriff. Es handelt sich um die nicht sprechende Gegenüberstellung, also nicht um die Gegenüberstellung mit Gott oder einer anderen Person, sondern eine Gegenüberstellung mit Taten, Ereignissen oder Lebensdaten, Lebensabläufen und Prozessen. Wer darüber entscheidet, wird im Totenbuch der Tibetaner nicht berichtet. Das ist mir sehr sympathisch. Dieses Unpersönliche, das wir in uns tragen, das wir in europäischen Sprachen Konfrontation nennen würden, also etwas sehr Aggressives. Der Begriff Gegenüberstellung ist da feiner.

Bereits als Elfjähriger, so schreiben Sie, war es für Sie eine beschlossene Sache, Schriftsteller zu werden? Was hat Sie zu dieser Festlegung gebracht?

Nein, das war keine beschlossene Sache. Das war etwas Unvermeidbares. Ich wusste es. Ich habe einiges dafür und dagegen getan, auch mit niemandem darüber geredet. Ich habe damals auch keine Beichte abgelegt. Ich erfand immer verschiedene Berufe, wenn man mich danach fragte, Erklärungen, die mit mir in Wirklichkeit nichts zu tun hatten. Ich wusste, dass ich Schriftsteller werde – und Schriftsteller bedeutet eben nicht, dass einer nur einfach schreibt und mit diesem besonderen Beruf seinen Lebensunterhalt verdient. Sondern Schriftsteller ist einer, der über die Dinge, über die Begriffe, über die Ausdrücke, über die Worte ständig nachdenkt, einer, der zwischen Fantasie und Realität eine grosse Reise macht, einer, der ständig fantasiert, aber die Realität unter den Füssen nicht verliert.

Können Sie denn Ihrer Erinnerung wirklich trauen?

Wissen Sie, ich war schon für eine Zeit von dreieinhalb Minuten gestorben, und ich weiss, dass man nach dem Tod, dem klinisch feststellbaren Tod, wenn die Ärzte keine Herztätigkeit und keine Atmung mehr feststellen können, bei Bewusstsein bleibt. Wie lange, weiss ich nicht, aber nach dreieinhalb Minuten bin ich von den Ärzten zurückgeholt worden in die Realität, die man nicht nur denkt, sondern auch spürt. Und dieses Spüren bedeutet Leben. Wenn nur Bewusstsein bleibt, dann ist klar: Es gibt keine Erinnerung, und es gibt kein Vergessen. Die Bewusstseinsinhalte werden gesteuert, durch Interessen, durch Interessenlagen, durch Nützlichkeit, durch verschiedene Dinge, auch durch Emotionen. Aber das Bewusstsein ist immer da. Dass ich mich an etwas erinnern oder nicht erinnern kann, ja, man kann diese Frage stellen. Ausserdem habe ich in meiner Jugend zweieinhalb Jahre eine Selbstanalyse nach dem Muster von Sigmund Freud gemacht. Also, ich kann Wirklichkeit von den verschiedenen Vorstellungen von Wirklichkeit unterscheiden.

Sie sprechen im Buch vom «Erlebnis des Ich-Verlusts». Ist dieses Ich jemals wieder zurückgekehrt?

Ich kann eigentlich nicht weggezaubert werden. Das ist eine Gabe, die wir mit der Geburt mitbringen. Jeder hat physische und psychische Gegebenheiten. Das nannten die Griechen Charaktere. Wie aber geht man mit diesen Charakteren, mit diesen Eigenschaften um? Das ist eine entscheidende Frage. Wenn ich dieses Ich, das ich besitze, in der richtigen Relation sehe, dann sehe ich, dass dieses Ich mehr aus den Kollektiven als aus seiner winzigen Gegebenheit enthält. Beispiel etwa die Sprache. Es gibt keinen Menschen, der nur sprechen kann. Verrückte französische Philosophen aus dem 17. Jahrhundert haben diesen Versuch mit Kleinkindern, Kindern aus dem Waisenhaus ge-macht, indem sie nicht mit ihnen sprachen. Die Folge war, dass die Kinder nicht sprechen gelernt haben und geschädigt waren.

War Einsamkeit für Sie eine Schicksalserfahrung?

Nein, ich war nicht einsam. Ich fühlte mich nie einsam. Meine Eltern haben mir beigebracht, mich nicht zu langweilen, wenn ich allein bin. Alleinsein und einsam sein sind zwei verschiedene Dinge. Ich war und bin für einige Zeiten allein, aber einsam bin ich nicht. Als meine Eltern tot waren, war die Situation für mich schon schwierig. Aber ich habe mich nie als tragischer Held empfunden, ich lebte mein Leben, und die Gegebenheiten waren so, wie sie waren.

Ihre Eltern, vor allem Ihre Mutter und ihre Widerständigkeit, haben Ihnen später imponiert?

Nein, nicht unbedingt. Ich war sehr kritisch gegenüber meiner Mutter, auch gegenüber meinem Vater, aber ich habe diese Kritik sehr selten geäussert. Ich war kein revoltierendes Kind, eher ein nachdenkliches. Ich dachte darüber nach, was sie machten, über den Unterschied zwischen dem, was sie machten und dem, was sie sagten, also Schein und Wirklichkeit, das war mein Hauptthema.

War das Ihrerseits eine ethische Frage?

Nein, das war keine ethische Frage. Ich habe sie zwar auch aus der Sicht der Ethik in Betracht gezogen, was meine kommunistischen Eltern machten, was sie sagten und wie handelten.

Sie wollten die Geschichte der zwei grossen Massenmorde im 20. Jahrhundert verstehen, vor allem die Geschichte der kommunistischen Bewegung? Muss man da Ihre Memoiren auch als eine Art Abrechnung lesen?

Ich musste mich dieser Konfrontation stellen, und diese Konfrontation war nicht immer besonders friedlich, sondern ziemlich dramatisch.

Das Schicksal der ungarischen Juden, der Holocaust – das Thema hat Sie bis heute nicht losgelassen?

Man beschäftigt sich nicht jeden Tag oder jede Stunde mit diesem Thema. Aber die Erinnerung ist aus meinem Bewusstsein nicht wegzuschaffen.

Sie haben einmal gesagt, Sie seien kein politischer Schriftsteller.

Ja und nein! Aber wenn man von mir wünscht, dass ich kein politischer Schriftsteller sei, dann werde ich sofort ein politischer Schriftsteller werden. Und wenn man von mir wünscht, ein politischer Schriftsteller zu sein, dann werde ich mich sofort mit kunstvollen Satzkonstruktionen und Sprachmusik befassen – oder mit subtilen Fragen der Literatur.

Wie haben Sie denn das Wiedererstarken des Rechtspopulismus in Europa wahrgenommen, zum Beispiel auch den Einzug der AfD in den deutschen Bundestag?

Das ist ein merkwürdiger Prozess, der sich da in Ost- und Mitteleuropa entwickelt hat – und eben auch in Deutschland. Man hat lange von dieser Entwicklung nicht Notiz genommen, aber jetzt ist die Situation da – und zwar mit sehr negativen Folgen. Ich war darüber nicht besonders erschrocken, weil ich schon vor Jahrzehnten vor dieser Entwicklung gewarnt habe. Das ist sehr negativ, ein schwerer Rückfall in der europäischen Ge-schichte. Und wenn die Parteien denken, dass sie das leicht überwinden werden, dann täuschen sie sich. Die Entwicklung in Ungarn ist da eine parallele Erscheinung.

Ist da die Flüchtlingspolitik von Viktor Orbán der Einstieg gewesen?

Nein, das ist schon die dritte oder vierte Phase dieser Entwicklung. Davon hat die Öffentlichkeit im Westen, die westliche Politik überhaupt, nicht Kenntnis genommen. In der Europäischen Union wird Orbán immer noch der Rücken gestärkt, und das wird auch so bleiben. Die ungarischen Wähler haben da ihre Verantwortung auch als Mitglieder in der Europäischen Union.

Haben wir es beim Populismus, wie wir ihn derzeit erleben, mit einer Ideologie der Banalität zu tun?

Es ist ein interessantes Merkmal, dass diese populistischen Bewegungen überhaupt keine Ideologie haben. Sie schöpfen sowohl aus dem Faschismus als auch aus dem Kommunismus.

Péter Nádas liest an der BuchBasel: Freitag, 10. November, 20 Uhr, Volkshaus Basel, Rebgasse 12–14 Basel. www.buchbasel.ch