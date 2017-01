Zweites Verhör für Regierungschef Netanyahu

JERUSALEM

6. Januar 2017

Welche Rolle spielte der Filmschaffende Arnon Milchan in dem immer unübersichtlicheren Szenario?

Profitable Männerfreundschaft mit Premier Netanyahu? Der Hollywood-Filmproduzent Arnon Milchan am diesjährigen Gotham-Filmfestival in New York [Keystone]

Rascher als erwartet, am Donnerstagnachmittag nämlich, haben polizeiliche Verhörbeamte den israelischen Regierungschef Binyamin Netanyahu in seiner Jerusalemer Residenz wegen angeblicher Schiebungen und Bestechungen, wie etwa der Annahme von ungewöhnlich umfangreichen Geschenken im Wert von mehreren hunderttausenden Schekel von in- und ausländischen Geschäftsleuten, vernommen. Wie aus gut informierten Quellen verlautete, musste der Premierminister sich dieses Mal recht bohrende Fragen der Beamten gefallen lassen und sie auch bis in alle Details beantworten. Generell soll die Atmosphäre im Vergleich zum ersten Verhör anfangs Woche bedeutend angespannter gewesen sein. Die Polizei ist der Ansicht, der Wert der vom Milliardär und langjährigen Netanyahu-Intimus Ronald Lauder erhaltenen Geschenke sei erstens viel höher als vom Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses zugegeben. Zweitens sollen die Geschenke nicht aus reiner Freundschaft gemacht worden sein, sondern in der Hoffnung auf gewisse, vorerst nicht näher definierte Vergünstigungen. Schliesslich wurde am Donnerstag auch der Name des Hollywood-Geschäftsmanns und Filmproduzenten Arnon Milchan genannt, der Netanyahu nicht nur mit teuersten Zigarren, sondern auch mit nicht weniger kostspieligen alkoholischen Getränken versorgt haben soll. Diese neuen Details über die laufende polizeiliche Untersuchung will die Zeitung «Haaretz» von informierten Quellen erhalten haben. Sein Name ist Kino-Fans aus den Abspännen Dutzender Hits wie «Pretty Woman» , «Fight Club» und zuletzt «12 Years a Slave» bekannt. Der 72-Jährige ist eine imponierende Gestalt. Geboren im damaligen Mandat Palästina, wurde Milchan in den 1970er Jahren in Hollywood aktiv und schloss enge Freundschaften etwa mit Robert DeNiro oder den Regisseuren Martin Scorsese, Oliver Stone und Roman Polanski. Als junger Mann war er jedoch für den damaligen Verteidigungsminister Shimon Peres bei dem Aufbau des geheimen Atom-Programms und der konventionellen Rüstung des jüdischen Staates tätig. Dies hat Milchan 2013 in einem Interview mit einer israelischen Reporterin erklärt.

Milchan besitzt zudem zehn Prozent des israelischen TV-Senders «Channel 10». Eher für die Boulevard-Presse interessant ist seine zweite Ehe mit der 45-jährigen Südafrikanerin Amanda Coetzer. Diese war 1988-2004 als Tennis-Profi erfolgreich, galt als «Angstgegnerin» von Steffi Graf und erwarb durch ihren harten Aufschlag sowie eine Grösse von 1,58 Metern den Spitznamen «little Assassin» («kleine Killerin»).

Pikant ist sicher auch die anderthalb Jahre zurückliegenden Enthüllung von «Haaretz», wonach Netanyahu im Verlauf von wenigen Wochen Milchans Haus in Herzliya vier Mal besucht hat, und dass bei einer dieser Visiten auch Israels Oppositionsführer Itzhak Herzog (Zionistische Union) zugegen gewesen sein soll. Diese Details haben direkt mit den gegen Premier Netanyahu vorgebrachten Verdachtsmomenten der Schieberei und Bestechung nichts zu tun, lassen aber einige Schlussfolgerungen hinsichtlich des schillernden Lebensstils des israelischen Regierungschefs zu. Inwieweit Netanyahus Gattin Sara an der Bildung dieses Lebensstils beteiligt war (oder eventuell noch ist), wird sich im weiteren Verlauf der Untersuchung vielleicht noch herausstellen. - Der Termin für eine dritte Verhörrunde steht offiziell noch nicht fest, doch wird allgemein angenommen, dass es letztlich zu dieser Runde noch kommen wird, möglicherweise noch am heutigen Freitag. [JU/AM]