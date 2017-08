Zweiter Vandalenakt gegen Holocaustdenkmal in diesem Sommer

BOSTON

16. August 2017

Bürgermeister «betrübt» über einen derart schändlichen Akt.

Am Montagabend ist das New England Holocaust Memorial bereits zum zweiten Mal in diesem Sommer vandalisiert worden. Laut Polizeiangaben hat ein 17jähriger Teenager eine Glastafel mit einem Stein zerschmettert. Zwei Passanten hielten den mutmasslichen Täter fest, bis Polizeioffiziere erschienen. Dem Teenager wird laut Information der Sicherheitsdienste mutwillige und bösartige Zerstörung von Eigentum zur Last gelegt werden. Im Juli hat laut Polizeiangaben ein gewisser James Isaac mit einem Stein eine rund drei Meter hohe Glastafel an einem der beiden 16 Meter hohen Türmen des Denkmals zerstört. Isaac erklärte sich unschuldig im Sinne der Anklage. Die sechs Glastürme werden intern erleuchtet. Auf ihnen sind Millionen von Zahlen eingraviert. Sie repräsentieren die Tätowierungen auf den Armen vieler Juden, die in die Todeslager deportiert worden sind. Das reparierte Denkmal ist im Juli erneut eingeweiht worden. Marty Walsh, der demokratische Bürgermeister von Boston, schrieb auf Twitter, er sei «betrübt, eine derart schändliche Handlung sehen zu müssen. Er dankte der Öffentlichkeit und der Bostoner Polizei für die «rasche Verhaftung» eines Verdächtigten. TA