Zweistaatenlösung laut König Abdullah Basis für einen Frieden

AMMANN

30. März 2017

Der Monarch sprach am arabischen Gipfeltreffen am Toten Meer.

Ohne die Schaffung eines Palästinenserstaates im Rahmen einer Zweistaatenlösung werde es im Nahen Osten keinen Frieden geben, erklärte der jordanische König Abdullah II am Mittwoch am arabischen Gipfeltreffen auf der jordanischen Seite des Toten Meeres. Eine solche Lösung wäre dann auch die Basis für einen umfassenden Frieden zwischen Israel und der arabischen Welt. Der Monarch benutzte die Gelegenheit der Konferenz, um ein Mal mehr die israelischen Siedlungen als Bedrohung für einen Friedensdeal von zwei Völkern in zwei Staaten hinzustellen. «Israel fährt fort, die Siedlungen zu expandieren und damit die Chancen für einen Frieden zunichte zu machen», betonte der Monarch. Ohne eine gerechte und umfassende Lösung für die palästinensische Sache durch eine Zweistaatenlösung gebe es weder Frieden noch Stabilität für die Region, fügte Abdullah II hinzu. Jordanien werde auch nicht zulassen, dass der el-Aqsa-Moschee auf dem Jerusalemer Tempelberg irgendein Schaden zugefügt werde, meinte er noch. Jeder «einseitige» Schritt Israels zur Änderung des Status quo hätte katastrophale Folgen für die Zukunft der Region, sagte er. - Die Palästinenser und Araber bestehen auf Ostjerusalem als ihre Hauptstadt für den künftigen Palästinenserstaat. [TA]