ZÜRICH

15. September 2017

Die von Klaus Wellershoff, ehemaliger Chefökonom der UBS, gegründete Beratungsgesellschaft Zwei Wealth Experts hat ihr Büro in Israel mit drei Beratern verstärkt.

Zwei der Berater waren zuvor für die UBS tätig. Das berichtet die Plattform www.finews.ch. Die Niederlassung in Tel Aviv wurde letzten Februar eröffnet. Diese wird das Personal um drei Private-Banker aufstocken. Dabei handelt es sich um Meir Baron, Amir Eshel und Ori Sharoni, sie werden als Team die Vertretung von Zwei Wealth Experts in Israel übernehmen, wie das Beratungsinstitut am Mittwoch mitteilte. Baron und Eshel waren zuvor für UBS Wealth Management in Israel tätig. Sharoni leitete unter anderem die Bereiche Akquisition und Marketing bei BHI Schweiz. Die Neubesetzungen seien eine Folge der gestiegenen Nachfrage von Dienstleistungen privater Anleger in Israel, so Wellershoff. [TA]