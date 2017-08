Zwei Waffentransporte für Syrien abgefangen

NORDKOREA

23. August 2017

UNO-Mitgliedstaaten verhinderten Ankunft der Transporte am Wunschziel.

Die nordkoreanische Rüstungsfirma KOMID wollte dem Vernehmen nach in den letzten sechs Monaten laut «Jerusalem Online» mindstens zwei Waffentransporte nach Syrien schicken. Nicht näher genannte UNO-Migliedstaaten sollen jedoch verhindert haben, dass die Güter ihr Ziel erreicht haben. Das geht aus einem vertraulichen, 37 Seiten starken UNO-Bericht hervor, der dem Sicherheitsrat vorgelegt worden ist. Weder liegen Angaben darüber vor, wo die Konvois abgefangen worden sind, wann das Ganze sich zugetragen haben soll und welcher Art die konfiszierten Waffen gewesen sein sollen: Chemische, ballistische oder konventionelle Waffen. KOMID ist laut Experten die grösste nordkoreanische Rüstungsfirma, die seit 2009 auf eine schwarzen Liste des UNO-Sicherheitsrates als der grösste Waffenexporteur des Landes figuriert. Über die Identität der die Sache vereitelnden UNO-Mitgliedstaaten gibt es zur Zeit noch keine zuverlässigen Informationen. Rein spekulativ kann aber immerhin darauf hingewiesen werden, dass Israel einerseits in den letzten Jahren nach eigenen Angaben an die hundert Waffenkonvois für die Hizbollah abgefangen hat, und dass andererseits Syrien und die Hizbollah seit Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs enge Alliierte geworden sind. Bei diesen Überlegungen handelt sich aber, wie schon betont, um reine Spekulationen. Vorerst zumindest... JU