Zwei Rakten gegen Israels Süden

SINAI

16. Oktober 2017

Möglicherweise «Abfallprodukt» der Kämpfe zwischen Kairos Armee und IS-Aktivisten.

Wie die IDF bestätigten wurden am Sonntag erstmals seit dem 23. Mai wieder zwei Raketen aus der Sinaihalbinsel auf den israelischen Süden abgefeuert. Verluste an Menschenleben gab es auf Israels Seite nicht zu beklagen. Im Gebiet des Regionalrats Eshkol ertönten die Sirenen kurz bevor zwei Einschläge zu vernehmen waren. Bis zum Abend konnten Suchteams einen Einschlagsort ausfindig machen. Israelische Armeekreise schliessen nicht aus, dass der Zwischenfall das Ergebnis der Zusammenstösse zwischen ägyptischen Soldaten und Kämpfern des «Islamischen Staates» (IS) vom gleichen Tag war. Nach Meldungen aus Kairo starben mindestens sechs Wehrmänner und etwa 20 wurden verletzt, als über hundert Armee-Aussenposten im nördlichen Sinai angriffen. Laut ägyptischen Informationen kamen bei den Konfrontationen mehrere dutzend IS-Anhänger ums Leben. Die IDF legen Wert auf die Feststellung, dass die letzten Raketenangriffe gegen Israel nicht von der Hamas orchestriert worden seien, sondern von kleinen Terroristen-Verbänden der jihadistischen Salafisten. – Infolge der Zusammenstösse im Sinai annullierte Kairo die Öffnung des Grenzübergangs Rafah, die für heute Montag vorgesehen war und vier Tage hätte dauern sollen. [JU]