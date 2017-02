Zwei Raketen gegen Israel abgefeuert

SINAI

21. Februar 2017

Einschlag, ohne Schaden anzurichten oder Verletzte zu fordern.

Am Montagmorgen schlugen zwei vom ägyptischen Sinai abgefeuerte Raketen im offenen Gelände im Regionalrat Eshkol ein, ohne Menschen zu verletzen oder Schaden anzurichten. Der Angriff erfolgte einen Tag nachdem der «Islamische Staat» (IS) durch die mit ihm alliierte Nachrichtenagentur Amaq behauptet hatte, dass Israel am Samstag vier Mitglieder seiner sich «Sinai-Provinz» nennende Sinai-Filiale mit Hilfe einer Drohne (unbemannter Flugkörper) getötet habe. Laut Amaq waren die vier mit einem Fahrzeug unweit des ägyptischen Ortes Rafah unterwegs und den Abschuss von Raketen in Richtung Israel geplant. Vor zwei Wochen nahm der IS für sich in Anspruch, diverse Raketen vom Typ Grad in Richtung auf die israelische Touristenstadt Eilat am Roten abgefeuert zu haben. Die Nachrichtenagentur erklärte ferner, der Krieg gegen die «Ungläubigen» werde fortgesetzt, und die Angriffe gegen den IS würde ihnen nicht helfen. [TA]