Zwei Judentümer?

STANDPUNKT

Richard C. Schneider, 17. November 2017

Es ist kein neues Problem, doch spätestens seit Israels Premier Binyamin Netanjahu vor einigen Monaten den mühsam ausgehandelten Kompromiss zur Klagemauer ad acta gelegt hat, um seine Koalition mit den orthodoxen Parteien zu bewahren, ist das «Schisma» zwischen amerikanischen Juden und israelischen Juden kaum noch zu verschleiern.

Der Kompromiss sah vor, dass an der Klagemauer ein Bereich geschaffen werden sollte, wo liberale, egalitäre und konservative Juden ihren Gottesdienst abhalten können sollten.

In diesen Tagen findet in Los Angeles die Generalversammlung der Jewish Federations statt und eines der wichtigsten Themen ist das Auseinander driften von Israel und der Mehrheit der amerikanischen Juden. Das amerikanische Judentum hat sich dem «tikkun olam», der Verbesserung der Welt, verschrieben, was Menschenrechte, Liberalismus, Antirassismus und demokratische Werte beinhaltet. Israel dagegen steht mehr und mehr für eine tribale Form des Judentums, für einen Abbau liberaler Werte, für antidemokratische Entwicklungen und auch für wachsende rassistische Tendenzen. So wird das zumindest von vielen liberalen und konservativen Juden gesehen und dies ist ja, um es vorsichtig zu sagen, nicht ganz falsch.

Die Entfremdung zwischen Israel und dem amerikanischen Judentum hat darüber hinaus auch durch das politische Agieren Netanjahus zugenommen. Das amerikanisch-jüdische Establishment war, gelinde gesagt, wütend, als Netanjahu 2015 hinter dem Rücken des damaligen Präsidenten Barack Obama eine Einladung der Republikaner angenommen hatte, um im Kongress gegen das Iran-Abkommen zu sprechen. Das amerikanische Judentum, das zu etwa 70 Prozent traditionell Demokraten wählt, sah in Netanjahus Vorgehen nicht nur einen Angriff auf «ihren» Prä-sidenten, sondern war empört, wie sich Netanjahu in die amerikanische Innenpolitik einmischte und obendrein mit seinem Verhalten die amerikanische Judenheit in Verlegenheit brachte, die Israels Sicherheit politisch unterstützt, als US-Bürger aber plötzlich ihre Loyalität zum eigenen Staat betonen mussten. Selbst eher rechtsstehende US-jüdische Führungspersönlichkeiten waren wütend und liessen Jerusalem das auch wissen.

Tatsächlich scheint die israelische Politik nicht mehr wirklich einzusehen, warum man die US- Judenheit noch braucht. Mit Republikanern und Evangelikalen, die viel bedingungsloser hinter Israel stehen als die amerikanischen Juden, meint Netanjahu ein Fundament zu haben, das politisch ausreicht, um Israel in Washington Gehör zu schaffen.

Doch es geht um mehr als um Tagespolitik. Israel und die jüdische Diaspora brauchen sich gegenseitig. Nicht nur politisch. Es geht um die Frage der jüdischen Einheit. Nicht mehr, nicht weniger. Netanjahu scheint diese aufs Spiel zu setzen, um kurzfristig Macht zu bewahren und zu erhalten. Das könnte sich langfristig als fatal erweisen. Für beide Seiten.

Richard C. Schneider ist Publizist, Redaktor und Filmemacher für die ARD, er war Studioleiter des Bayerischen Rundfunks in Tel Aviv und zuletzt in Rom.