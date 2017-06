Zwei Brandstiftungen gegen koschere Restaurants

MANCHESTER

8. Juni 2017

Polizei spricht von «antisemitischen Hassverbrechen».

Zwei auf den ersten Blick unabhängige Brandstiftungen gegen koschere Restaurants innert fünf Tagen in Manchester im Nordwesten Englands werden von der örtlichen Polizei als «antisemitische Hassverbrechen» bezeichnet. Die beiden Anschläge fanden im Quartier Prestwich statt, der letzte am Dienstag. Am Freitagabend schleuderten zwei Personen eine Brandbombe gegen das Restaurant Taam, wobei die Tat von einer Überwachungskamera aufgenommen worden ist. Da die Bombe sich nicht entzündete, warf einer der mutmasslichen Täter einen Stein durch das Front-Fenster des Restaurants. Am frühen Dienstagmorgen öffneten Unbekannte mit Gewalt ein Fenster des JS Restaurants und gossen eine entzündbare Flüssigkeit hinein, die sie anzündeten. Nach über einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden, ohne dass besonderer Sachschaden entstanden wäre. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Patrouillen in der Gegend verstärkt. [TA]