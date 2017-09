Zweckoptimismus prallt  auf Realpolitik

BASEL

Valerie Wendenburg , 15. September 2017

Der Basler Regierungsrat wird sich auch künftig nicht an den laufenden Sicherheitskosten der jüdischen Organisationen der Stadt beteiligen – die jüdische Seite aber gibt die Hoffnung nicht auf.



Die gute Nachricht zuerst: Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt wird sich mit bis zu 500 000 Franken an den Ausgaben für Investitionen im Bereich der Sicherheit der jüdischen Institutionen beteiligen. Einen Zuschuss für die laufenden Sicherheitskosten, die allein bei der Israelitischen Gemeinde Basel (IGB) bei 460 000 Franken pro Jahr liegen, wird es aber – anders als erhofft und erwartet – nicht geben. Das ist ein harter Schlag für die IGB, die fest mit Geldern gerechnet hat. So hat die Gemeindeversammlung den hohen Kosten für die Sicherheit vor allem im Hinblick darauf zugestimmt, dass die Gemeinde die Ausgaben wohl kaum allein werde tragen müssen. Offensichtlich aber war der Präsident der IGB, Guy Rueff, zu optimistisch, als er seinen Mitgliedern noch im Juni ankündigte: «Das Glas ist halb voll, ich hoffe, dass wir es ganz füllen können.» Grund für diese Zuversicht war die Tatsache, dass das Budgetpostulat von Patricia von Falkenstein betreffend Kosten der Sicherheitsvorkehrungen für Institutionen und Angehörige der jüdischen Gemeinde Basel im Februar mit grosser Mehrheit an den Regierungsrat überwiesen wurde. Ende letzter Woche folgte dann der Paukenschlag, als es hiess, dass der Regierungsrat dem vorgezogenen Budgetpostulat nicht entsprechen möchte, indes aber die jüdischen Organisationen in Basel mit einem ausserordentlichen Investitionsbeitrag unterstützen wird.

Kein Paradigmenwechsel

In der Begründung heisst es, der Regierungsrat anerkenne die Problematik. Die staatliche Übernahme privater Sicherheitskosten aber wäre «präzedenzlos». Es heisst: «Ein solcher Staatsbeitrag stellte ein Präjudiz für weitere religiöse oder andere Gemeinschaften dar, die einen überdurchschnittlichen Schutz be- nötigen oder geltend machen bzw. hohe Sicherheitskosten aufweisen.» Ebenfalls würde es einen Paradigmenwechsel bedeuten, wenn der Kanton weitere personelle Mittel zur Verfügung stellen würde, etwa durch die Ablösung privater Sicherheitsleute durch Mitarbeiter der Kantonspolizei. Vielmehr habe sich die klare Trennung der Sicherheitsaufgaben zwischen Staat und Dritten bewährt, sowohl allgemein als auch bei den jüdischen Organisationen. Betont wird auch, das bis auf «wenige der Polizei zur Kenntnis gebrachte verbale antisemitische Angriffe auf jüdische Einwohner» in Basel-Stadt keine Vorkommnisse aktenkundig sind, die auf eine unmittelbare Gefahrenlage für Juden und jüdische Einrichtungen schliessen liessen. «Auch was die allgemeine Nachrichtenlage des Bundes anbelangt, gibt es derzeit keine Hinweise, die auf eine unmittelbare Bedrohung jüdischer Einrichtungen in Basel hindeuten», so heisst es in der Antwort des Regierungsrats weiter.

Enttäuscht von dieser Antwort ist Patricia von Falkenstein, die betont, dass die Liberal-Demokratische Partei Basel-Stadt und ihre Grossratsfraktion nach wie vor hinter dem Anliegen stünden, die IGB finanziell zu unterstützen: «Es darf nicht sein, dass die zusätzlichen Kosten für die Sicherheit allein privat getragen werden müssen. Der Staat hat die Pflicht, für die Sicherheit der Einwohnerinnen und Einwohner zu sorgen.» Der Bericht stelle «ganz und gar nicht» zufrieden. Und sie betont: «Die Sicherheit der Menschen jüdischen Glaubens in unserem Kanton ist uns sehr wichtig. Wir bleiben am Thema dran, um in der Budgetdebatte im Dezember unsere Anträge stellen zu können.»

Ein steiniger Weg

Erstaunlich positiv äusserte sich auf Nachfrage der Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds, Jonathan Kreutner, für den das Thema offensichtlich noch lange nicht vom Tisch ist: «Ich sehe das positiv. Die Basler Regierung hat das erhöhte Schutzbedürfnis der jüdischen Gemeinschaft in Basel und die daraus entstehenden Kosten anerkannt und ist deshalb auch bereit, sich massgeblich an Infrastrukturkosten zu beteiligen. Das ist ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung.» Er gehe daher davon aus, dass die Basler Regierung zu einem späteren Zeitpunkt auch noch zum Basler Rechtsgutachten zum Schutzanspruch der jüdischen Religionsgemeinschaften Stellung nehmen werde. «Ebenfalls gilt es noch, die nationalen Vorschläge der Arbeitsgruppe des Bundes zur Sicherheit von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen abzuwarten. Diese Vorschläge werden Ende Jahr vorliegen.»

Auch Guy Rueff scheint seinen Optimismus nicht verloren zu haben: «Wir sind erfreut über die Tatsache, dass auch die Regierung an-erkennt, dass eine Gefährdung der jüdischen Gemeinschaft in Basel vorhanden ist und sie sich an den Kosten beteiligen will», sagt er gegenüber tachles. Weitere Gespräche mit den Initianten des Budgetpostulates und der CVP werden dann hoffentlich auch zeigen, ob wir im Dezember diesen Vorschlag der Regierung so stehen lassen sollen oder allenfalls im Parlament einen Gegenvorschlag machen, der die ursprünglichen 800 000 Franken mit den laufenden Kosten wieder aufnimmt. Auch er verweist auf die nun vorliegende 100-seitige Studie der Universität Basel, die Aufschluss darüber gibt, ob der Kanton Basel rechtlich dazu verpflichtet wäre, solche Ausgaben zu tragen. «Leider wurde diese Studie beim Entscheid der Regierung nicht mehr berücksichtigt», so Rueff, und er gibt die Hoffnung nicht auf, wenn er resümiert: «Zusammenfassend glaube ich, dass der Entscheid der Regierung einen ersten Schritt zur finanziellen Lösung unserer Probleme darstellt, doch die Arbeit wird uns in den nächsten Monaten nicht ausgehen, um die schweizweit angestrebte Lösung der finanziellen Abgeltung unserer Sicherheitskosten zu erhalten. Ich glaube also weiterhin daran, dass wir die Budgetprobleme lösen werden, auch wenn der Weg steinig sein mag.»

Politischer Entscheidungsprozess

Enttäuscht gibt sich die Direktorin des Jüdischen Museums der Schweiz, Naomi Lubrich, sie betont: «Seit Oktober 2016 hat das Jüdische Museum der Schweiz Ausgaben für die Sicherheit in Höhe von 75 000 Franken. Dieses Geld hätten wir viel lieber für das Programm des Museums ausgegeben: Ausstellungen, Veranstaltungen, Führungen und Kinderworkshops. Das Geld wird uns von Stiftungen und privaten Gönnern zur Verfügung gestellt. Auch sie würden viel lieber inhaltliche Arbeit unterstützen.» Peter Jossi, Präsident der jüdischen liberalen Gemeinde Migwan, verweist darauf, dass die Zusammenarbeit mit den Behörden in Sicherheitsfragen grundsätzlich sehr gut sei, ebenso die Kooperation mit der IGB und weiteren üdischen Institutionen. «Die Stellungnahme der baselstädtischen Regierung ist als Teil eines politischen Entscheidungsprozesses zu werten, der noch keineswegs abgeschlossen ist. Seitens Migwans koordinieren wir uns auch in dieser Frage mit der IGB sowie mit den beiden Dachverbänden», so Jossi. In der Tat hat die Kantonspolizei in den letzten Monaten gemeinsam mit den betroffenen Organisationen ein ausführliches Sicherheitsaudit aus- gearbeitet und für zehn Örtlichkeiten verschiedene Empfehlungen zusätzlicher Investitionsmassnahmen ausgesprochen. Martin R. Schütz, Stv. Leiter Kommunikation/Mediensprecher Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt, betont, dass es sich nicht nur um Einrichtungen der IGB selbst, sondern auch solche weiterer jüdischer Organisationen handelt. Wie die jüdischen Institutionen das gesprochene Geld verteilen, würde in ihrem eigenen Ermessen liegen.

Prinzip Hoffnung

Guy Rueff sagt in dieser Angelegenheit: «Die Regierung schlägt der Budgetversammlung des Grossen Rats vor, anstelle einer Subvention von 800 000 Franken jetzt ‹nur› maximal 500 000 Franken an die von uns auch gelieferten Infrastrukturausgaben zu bezahlen, anstatt sich an den laufenden Kosten zu beteiligen.» Also werde dieses Geld zum Teil auch für andere Gemeinden oder jüdische Institutionen sein. Er betont aber, dass die von der IGB geplanten Projekte vollumfänglich in den 500 000 Franken enthalten seien. Dennoch: Nach der aktuellen Stellungnahme des Regierungsrats steht das Budget der IGB weiterhin tief in den roten Zahlen – ohne Aussicht auf Unterstützung durch Dritte. Die Gemeinde ist zu voreilig davon ausgegangen, Subventionen für die laufenden Sicherheitskosten zu erhalten, und muss nun umdenken und sparen. Der neue Präsident der Kommission für Sicherheit, Philip Karger, sagt aber: «Sparen bei der Sicherheit ist nicht so einfach, es geht hier um Menschenleben. Wir sind jetzt schon kostenbewusst, leider sind die Sicherheitskosten von sehr vielen Faktoren abhängig, die wir nicht beeinflussen können.» Vielmehr setzt auch er auf das Prinzip Hoffnung und sieht offensichtlich noch Handlungsspielraum: «Da die Antwort der Regierung nur veröffentlicht wurde und noch nicht besprochen ist, werden wir uns jetzt als erstes mit den diversen Beteiligten in Verbindung setzen. Wir hoffen, dass wir uns vor allem im Grossen Rat weiterhin auf eine Mehrheit der Mitglieder verlassen können und das Budgetpostulat doch noch gutgeheissen wird.» Ein frommer Wunsch vor den anstehenden Feiertagen, an denen die Sicherheit gewährleistet zu sein scheint. Karger betont: «Wir möchten betonen, dass die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Basel-Stadt sehr gut ist und dass zum Beispiel die Organisation der Sicherheit rund um die hohen Feiertage in sehr enger und sehr wohlwollender Art stattfindet. In der täglichen Sicherheit können wir uns voll auf die Behörden verlassen.»