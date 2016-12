Zurückweisung von Liebermans Dreyfus-Vergleich

FRANKREICH

28. Dezember 2016

Paris: Internationale Konferenz will Einstehen für Zweistaatenlösung bekräftigen.

Wenige Stunden nachdem der israelische Verteidigungsminister Avigdor Lieberman die für den 15. Januar geplante internationale Pariser Nahostkonferenz mit der Dreyfus-Affäre von 1894 verglichen hat, erfolgte noch am Montag aus Paris die offizielle Zurückweisung dieser Version. Die Konferenz, an der Israel aus Protest abwesend sein wird, habe, wie laut einer Meldung von Radio Israel aus dem französischen Aussenministerium verlautete, den einzigen Zweck, die «Verpflichtung der internationalen Völkergemeinschaft für die beiden Seiten erneut zu bekräftigen. Seite an Seite in Frieden und Sicherheit zu leben und erneut die Wichtigkeit der Zweistaatenlösung zu betonen.» Jerusalem beharrt auf seinem Standpunkt, wonach nur bilaterale Verhandlungen zu einem Friedensabkommen führen würden. Die Palästinenser dagegen unterstützen die französische Initiative. An der Konferenz werden wahrscheinlich die Vertreter von rund zwei Dutzend Staaten teilnehmen, wohl ungeachtet von Liebermans Äusserung, dass man es mit einer modernen Version des Dreyfus-Prozesses zu tun habe, mit der einzigen Ausnahme, dass dieses Mal «nicht nur ein einziger Jude auf der Anklagebank sitzen wird, sondern die ganze Nation Israel». [TA]