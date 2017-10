Zurück nach Irak?

Die Knessetabgeordnete Anat Berko (Likud) kämpft dagegen, dass zahlreiche jüdische Gegenstände nach Irak zurückgeschickt werden, und appellierte an Premier Binyamin Netanyahu, Druck auf die USA auszuüben, um die wertvollen Objekte von dem Land fernzuhalten. Nach Berkos Ansicht gehören sie nach Israel. US-Truppen hatten Manuskripte, persönliche Dokumente, Bücher und Fotografien und andere Gegenstände 2003 in dem überfluteten Keller des Hauptquartiers des irakischen Geheimdienstes in Bagdad entdeckt. Die Objekte wurden in den USA restauriert und ausgestellt. Das State Department verweist nun auf ein mit der irakischen Regierung getroffenes Abkommen, demzufolge das ganze Archiv im September 2018 nach Irak zurückgegeben wird. «Das Archiv gehört den Juden irakischen Ursprungs und nicht den Irakern, die ihre jüdischen Mitbürger verfolgt und vertrieben haben»,

schrieb Anat Berko in einem Brief an Netanyahu. Sollte diplomatischer Druck erfolglos bleiben, schrieb die Abgeordnete weiter, müsste Israel eine amerikanische Anwaltskanzlei engagieren, um die USA mit legalen Schritten dazu zu bringen, das ursprüngliche Abkommen mit Irak aufzukünden. Berko, deren Eltern aus Irak nach Israel geflohen waren, ist der Ansicht, die Objekte sollten im Museum des Zentrums für das Erbe des babylonischen Judentums bei Tel Aviv aufbewahrt werden.