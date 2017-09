Zunehmende Polarisierung zwischen Charedium und Polizei

JERUSALEM

19. September 2017

Hintergrund ist das Gerichtsurteil zur Aufhebung der Dienstbefreiung.

Erste Anzeichen für die zunehmende Polarisierung zwischen Charedim (Ultra-Orthodoxe) und den Sicherheitsorganen als Folge der gerichtlich verordneten Aufhebung der Dienstbefreiung für ultra-orthodoxe Studenten sah am Sonntag die Jerusalemer Innerstadt. Neun charedische Demonstranten wurden verhaftet, und sieben Uniformierte erlitten leichte Verletzungen, als es bei Protesten gegen die Inhaftierung des Enkels des Rebben der chassidischen Gemeinschaft Toldos Avraham Yitzchak zu teils gewalttätigen Konfrontationen zwischen Polizei und Charedim kam. Der betreffende Jugendliche hatte sich geweigert, dem Stellungsbefehl ins IDF-Rekrutierungsbüro Folge zu leisten. Die zeitweise mit übertrieben anmutender Gewalt (Fusstritte gegen am Boden liegende Demonstranten waren ebenso an der Tagesordnung wie regelrechte Boxkämpfe) sich abspielende Kundgebung war geprägt von Rufen der Charedim wie «Nazis» oder «Schickses» (an die Adresse von weiblichen Polizisten gerichtet) sowie von Steinwürfen gegen die Uniformierten. Eingesetzte Wasserwerfer vermochten die Demonstranten von Verkehrskreuzungen nicht zu vertreiben oder deren Entschlossenheit zu mindern. Da der Beschluss des Obersten Gerichtshofs erst in einem Jahr in die Tat umgesetzt werden soll, muss bis dahin mit einer eskalierenden Gewalttätigkeit der Opponenten gerechnet werden. [JU]