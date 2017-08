STUTTGART

Zum Tode von Eberhard Jäckel

23. August 2017

Der engagierte Historiker und Hitler-Forscher Eberhard Jäckel ist vor einigen Tagen im Alter von 88 Jahren in Stuttgart, wo er viele Jahre eine Professur für Neuere Zeitgeschichte an der Universität inne hatte, verstorben. Mit seinen Forschungen über Adolf Hitler und das NS-Regime hat der unermüdliche Aufklärer die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Deutschland entscheidend geprägt.