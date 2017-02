Zum Ausklang Chaos

OSCARS

27. Februar 2017

Tohuwabohu herrscht nicht nur im Weissen Haus. Auch die Oscar-Verleihung endet nach Oden an die Kino-Kunst und Attacken auf Donald Trump in Durcheinander.

Zwischendurch wurde die Veranstaltung etwas langweilig. Aber dafür wird das Ende der diesjährigen Oscar-Verleihungen in Erinnerung bleiben. Der Altstar Warren Beatty hatte zum Abschluss des Abends den falschen Umschlag geöffnet und Faye Dunaway die Karte mit dem Titel dem Neo-Musical «La La Land» bei der Auszeichnung des besten Filmes übergeben. Doch in Wahrheit hatte die Academy der Kino-Zunft das Melodram «Moonlight» ausgezeichnet. Das stellte sich jedoch erst heraus, als die «La La»-Produzenten bereits ihre bewegte Dankesrede hielten.

Moderator Jimmy Kimmel hat den Abend mit einer Feuerwerk von Attacken auf den neuen Mann im Weissen Haus eröffnet (Link). Dabei schlug der Late Night-Comedian auch nachdenkliche Töne an und rief Trump unmissverständlich dazu auf, Amerika nicht weiter zu spalten. Daneben spottete Kimmel über «Fake News», Trumps Attacken auf Meryl Streep und dessen Märchen über angebliche Terror-Attacken muslimischer Flüchtlinge in Schweden.

Auch die blauen Schleifen an den Smoking-Jackets und Abendkleidern zahlreicher Gäste signalisierten als Symbole der traditionsreichen Bürgerrechts-Organisation ACLU Opposition zu Trump. Die afroamerikanische Schauspielerin Viola Davis legte bei ihrer Dankesrede für den Preis als beste Nebendarstellerin in der Drama-Verfilmung «Fences» ein bewegendes Plädoyer gegen Rassenhass und für Chancengleichheit ab. Mit Mahershala Ali gewann ein afroamerikanischer Star zudem den Oscar für die besten Nebenrolle in «Moonlight».

Als bester ausländischer Film wurde «The Salesman» aus Iran ausgezeichnet. Auch dies hat angesichts der von Trump verhängten und dann von Gerichten aufgehobenen Einreisesperre für Iraner und Bürger sechs weiterer, muslimischer Staaten Signalwirkung. Regisseur Ashgar Farhadi kam ostentativ nicht nach Hollywood. An seiner Stelle verlassen ein Ingenieur und eine Ingenieurin iranischer Herkunft eine Erklärung, die Trumps Einreiseverbot als unmenschlich verurteilte: Die Spaltung der Menschheit in «Wir» und «Unsere Feinde» schaffe nur Furcht und diene als heimtückische Rechtfertigung fürAggression und Krieg.

Die an den grossen Favoriten des Abends «La La Land» gesetzten Erwartungen gingen mit sechs Auszeichnungen nur teilweise auf. Die Ode an klassische Kino-Musicals gewann zunächst die Preise für den besten Song und Filmmusik, Bühnenbild und Cinematographie. Dazu wurde der erst 32-jährige Regisseur als bislang jüngster Vertreter seines Faches in der Geschichte der Oscars ausgezeichnet.

Den Preis für den Hauptdarsteller errang jedoch Casey Affleck für das im Arbeitermilieu von Massachusetts spielende Drama «Manchester by the Sea». Für Schnitt und Tonmischung wurde das blutige Kriegsdrama «Hacksaw Ridge» von Mel Gibson ausgezeichnet, was eine gewisse Rehabilitierung des Schauspielers und Regisseurs nach antisemitischen Ausfällen und Gewaltausbrüchen darstellt. AM