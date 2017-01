Zukunftspartei im Vormarsch, Likud und Zionistische Union purzeln

UMFRAGE ISRAELISCHE PARTEIEN

2. Januar 2017

Meinungsforschung des israelischen TV-Kanals 10.

Würden in Israel heute Parlamentswahlen abgehalten, würde die von Yair Lapid angeführte Zukunftspartei (Jesch Atid) die Zahl ihrer Knessetmandate auf 27 der total 120 Sitze erhöhen und damit zur grössten Partei des Landes werden. Das ergab eine am Samstag veröffentlichte Umfrage des TV-Kanals 10. Dieses für Lapid schmeichelhafte Ergebnis ist unter anderem dadurch möglich geworden, dass der Anteil von Premier Netanyahus Likud von heute 30 auf 23 Mandate sinken würde, während die oppositionellen Zionistische Union (Itzhak Herzog) von heute 24 auf nur noch acht Sitze einen Fall ins fast Bodenlose durchmachen müsste. Den dritten Platz auf der Verteilungsliste teilen sich laut Umfrage Bildungsminister Bennetts Jüdisches Haus und die Vereinigte Arabische Liste mit je 12 Sitzen. «Israel Beiteinu», die Partei von Verteidigungsminister Avigdor Lieberman, könnte ihren Anteil von fünf auf zehn Mandate verdoppeln, die ultra-orthodoxe Shas (Innenminister Arie Deri) käme auf acht (+1), das Vereinigte Torajudentum auf sieben (+1), die links-liberale Meretz auf sieben (+2), während die Kulanu-Partei von Finanzminister Moshe Kahlon sich mit sieben Mandaten begnügen müsste (-3), möglicherweise das Ergebnis der letzte Woche veröffentlichten Sympathieumfrage, bei der Kahlon sich mit dem zweitletzten Rang begnügen musste. – Abzuwarten bleibt, welchen Einfluss die in den kommenden Tagen fällige strafrechtlichen polizeilichen Untersuchung gegen Premier Netanyahu und seine Familie wegen der angeblichen Entgegennahme unerlaubter Geschenke, vielleicht sogar Bestechungen aus dem In- und Ausland auf die Position des Likuds haben wird. [JU]