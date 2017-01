Zu unbedeutend für ein Verbot

NPD

17. Januar 2016

Das Deutsche Verfassungsgericht in Karlsruhe lehnt einen Verbotsantrag ab.Es hält die NPD zwar für verfassungsfeindlich. Die Partei sei doch zu unbedeutend, um eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sein.

Der Vorsitzende Richter des Zweiten Senats, Andreas Vosskuhle setzt am im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (Baden-Württemberg) nach der Urteilsverkündung im NPD-Verbotsverfahren seine Kopfbedeckung auf.

Den Verbotsantrag stellte vor rund vier Jahren der Bundesrat, die Vertretung aller Bundesländer. Es war der zweite Versuch, die rechtsextreme Partei verbieten zu lassen. Der erste scheiterte vorzeitig, weil zu viele V-Männer des Verfassungsschutzes in NPD-Gremien vertreten waren. Gestern hat das Verfassungsgericht den zweiten Antrag nun einstimmig abgewiesen. Es begründete den Entscheid damit, dass die NPD zwar wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus sei. Es fehle aber «derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg» führe.

In ersten Stellungsnahmen bedauern alle grossen Parteien den Entscheid, auch wenn alle hervorheben, ihn respektieren zu wollen. Auch Charlotte Knobloch, die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, betont in ihrer Stellungnahme zuerst, die juristischen Überlegungen nachvollziehen zu können. Doch dann meint sie, das Verbot einer offensichtlich rechtsextremen Partei wäre «wichtig für die politische Hygiene in unserem Land gewesen». Nur: Was verboten ist noch nicht aus der Welt. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) erklärte denn auch: «Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus kann uns niemand abnehmen». Klare Haltung gegen rechte Hetze zu zeigen, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es gab aber auch vereinzelte Stimmen, die das Urteil begrüssten. Der Soziologe Matthias Quent, Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, erklärte: Es bedeute «das Ende einer jahrzehntelangen Phantomdiskussion». Und weiter: «Der Hass findet immer ein Sprachrohr, daher reicht es nicht, die Symptome zu bekämpfen – es braucht eine Auseinandersetzung mit den Ursachen von Rechtsextremismus». Diese lägen «nicht bei einem ‚extremen‘ Rand, sondern in der Gesellschaft.» [HS]

Reaktionen:

In der mit grosser Aufmerksamkeit verfolgten Urteilsbegründung sagte Gerichtspräsident Andreas Vosskuhle immerhin, die Partei sei von Natur aus verfassungswidrig. «Die NPD verfolgt verfassungswidrige Ziele», sagte Vosskuhle, fügte aber hinzu, dass zur Zeit das Gewicht der Beweise ungenügend sei, um es möglich erscheinen zu lassen, dass ihr Verhalten von Erfolg gekrönt sein würde. Das überdurchschnittliche Interesse an dem Urteil lässt sich mit der Besorgnis über die wachsende Unterstützung für rechtsgerichtete Gruppen erklären angesichts der Kritik am Zuwachs von Migranten nach Deutschland erklären. – Die Bundesstaaten begannen, die Möglichkeit eines gesetzlichen Bannes der Partei zu untersuchen, nachdem 2011 rein zufällig der Nationalsozialistische Untergrund entdeckt worden war, dem die Ermordung von neun Immgranten und einer Polizistin in den Jahren 2000-2007 zur Last gelegt wird. - Charlotte Knobloch, Vorsitzende der jüdischen Gemeinden von München und Bayern, respektiert den Gerichtsentscheid, dessen juristischen Aspekt sie verstehen könne, doch sie «bedauert ihn zutiefst». Ein Verbot der NPD wäre ihrer Meinung nach vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und dem aufkommenden rechtsextremen Populismus «sehr wichtig» gewesen. [TA]