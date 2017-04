Zu Besuch im EU-Parlament

Delegation der Europäischen Rabbinerversammlung

7. April 2017

Vor zwei Wochen besuchte eine Delegation der Europäischen Rabbinerversammlung (ERA) das Europäische Parlament in Brüssel. ERA repräsentiert etwa 180 europäische Rabbiner und Rabbinerinnen. Die Delegation führte Gespräche mit Mitgliedern des Parlamentes, darzbter Frédérique Riess, Cecilia Wikström und Lopez Aquilar sowie Katharina von Schnurbein, die von der Europäischen Kommission angestellte Koordinatorin gegen Antisemitismus. Diese versicherte den Rabbinern, dass die Kommission der Bekämpfung des Antisemitismus und dem Engegenwirken gegen die steigende Anzahl antisemitischer Vorfälle eine hohe Priorität zuerkennt. Die ERA-Delegation wurde, unter der Anführung ihres Zürcher Präsidenten Rabbiner Reuven Bar-Ephraïm, von den Gastgebern als ein bedeutungsvoller Gesprächspartner willkommen geheissen. Nicht alle Vertreter religiöser Gruppen, die das Gespräch mit «Brüssel» suchen, so die Gastgeber, würden die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ungeachtet ihrer Herkunft, Hautfarbe oder sexueller Identität, hochhalten – für die ERA hingegen ist dies eine Selbstverständlichkeit. Die Wertschätzung für die liberalen europäischen Rabbiner galt überdies auch ihrer aktiven Anteilnahme am europäischen interreligiösen Dialog.