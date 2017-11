Zitterpartie in Virginia

USA-POLITIK

7. November 2017

Heute Dienstag entscheiden Wähler in Virginia über ihren nächsten Gouverneur. Ob die Demokraten den wichtigen Sitz verteidigen können, ist offen.

Die Umfragen sehen denkbar knapp aus und sprechen für einen haarscharfen Sieg des Demokraten Ralph Northam über den Republikaner Ed Gillespie bei den Gouverneurs-Wahlen in Virginia. Dass der bisherige «Lieutenant Governor» (ein gewähltes Amt, das einem stellvertretenden Gouverneur entspricht) Northam über seine Aussichten auf die Nachfolge des amtierenden Demokraten Terry McAuliffe zittern muss, ist eine Sensation und gibt den Linksliberalen reichlich Anlass zu Sorge.

Denn eigentlich ist der 58-Jährige ein perfekter Kandidat für Virginia. Northam ist moderat und im Gegensatz zu dem langjährigen Lobbyisten Gillespie ein Sohn des Gliedstaates. Er ist auf einer Farm in den Fusshügeln der Appalachen aufgewachsen, hat am renommierten Virginia Military Institute studiert und wurde nach seinem Kriegsdienst Arzt. Während des ersten Golf-Krieges hat der Major Verwundete behandelt.

Gillespie stammt dagegen aus New Jersey. Aber er appelliert geschickt an ländliche Weisse in Virginia, die vor einem Jahr in grosser Zahl für Donald Trump gestimmt haben. Nach dem Vorbild des Präsidenten agitiert Gillespie gegen Gangs aus Zentralamerika und für den Erhalt der Statuen von Helden der Konföderierten im Bürgerkrieg. Als wichtigster Staat des Südens und Heimat des Oberbefehlshabers Robert E. Lee weisst Virginia nicht nur die grösste Zahl von Schlachtfeldern des blutigen Konfliktes auf. Die Statuen haben auch einen hohen Symbolwert und stehen für die stolze Tradition der «Old Dominion». Gut zwei Drittel aller Virginians sind gegen die Entfernung der Denkmale aus dem öffentlichen Raum, die Northam nicht zuletzt afroamerikanischen Wählern zuliebe unterstützt.

Aber gleichzeitig demonstriert Gillespie seine Cleverness und Kenntnis der komplizierten Verhältnisse in Virginia: Der Ballungsraum im Nordosten nahe Washington DC, ist Heimat liberaler und gebildeter Bürger, die Trump ablehnen und den Gliedstaat seit der Jahrtausendwende immer weiter nach links rücken. Dabei spielt auch die wachsende Zahl von Immigranten aus Lateinamerika und nun Asien mit. Historisch war Virginia eine Hochburg der Demokraten, als diese zwischen dem Ende des Bürgerkrieges und der Gleichberechtigung der Schwarzen durch Lyndon B. Johnson im Süden ein Jahrhundert lang die Partei des weissen Rassismus waren. Seit 1965 sind diese Ressentiments zunehmend bei den Republikanern zuhause.

Tritt er im urbanen Nordosten auf, schweigt Gillespie über alte Statuen und verspricht stattdessen Deregulierung und Wirtschaftswachstum. Vor allem aber hält er maximale Distanz zu Trump, dessen Programm er ländlichen Wählern über lokale Werbung näherbringt.

Trumps Beliebtheitswerte in Virginia liegen bei 40 Prozent und damit auf Landesdurchschnitt. Northam hält sich dagegen mit Attacken auf Trump zurück, weil er und seine Partei ländliche Weisse nicht völlig verprellen wollen.

Diese komplizierte Lage und die denkbar knappen Umfragen lösen bei den Demokraten tiefe Sorgen aus. Barack Obama hat Virginia zwar zweimal deutlich gewonnen. Aber die Partei hat unter ihm seit 2010 den Kongress, das Weisse Haus und starke Mehrheiten in den Gliedstaaten verloren. Seit der Niederlage Hillary Clintons steckt die ideologisch ausgebrannte und auf der Führungs-Etage stark überalterte Partei in einer von heftigen Flügelkämpfen markierten Identitätskrise. Geht heute auch noch Virginia verloren, dürften daraus Chaos und Panik werden. [AM]