HABIB ELGHANIAN

Jacques Ungar, 27. Januar 2017

Letzte Woche ging in Teheran das Hochhaus des Plasco-Gebäudes in Flammen auf, wobei rund 50 Menschen starben, unter ihnen viele Feuerwehrleute. Die Meldung erinnert an Habib Elghanian, der im Mai 1979 im Alter von 67 Jahren als erster Jude und führender iranischer Geschäftsmann von einem Erschiessungskommando der Islamischen Revolution nach einem weniger als 20 Minuten dauernden «Prozess» exekutiert worden war, weil er laut Anklage ein «zionistischer Spion» gewesen ist. Allerdings war der Geschäftsmann schon vor der Revolution verfolgt worden. 1975, noch unter dem Schah, wurde er verhaftet. Die Exekution des Mannes veranlasste angeblich über drei Viertel der iranischen Juden, auszuwandern. Elghanian wurde von den Islamisten wahrscheinlich wegen seiner führenden Rolle in der jüdischen Gemeinde getötet. Er hatte auch in Israel investiert und zusammen mit seinen Brüdern das erste Hochhaus im Viertel der Diamantenbörse in Ramat Gan errichtet. Zuerst arbeitete er als Importeur von Uhren und Hüten für den Bazar von Teheran. Später engagierte er sich in der iranischen Ölindustrie. Zehn Jahre später beschäftigte er sich mit der Herstellung von Plastikkämmen und -knöpfen, wobei er seiner Gesellschaft den Namen Plascokar gab, ein Name, an den auch das letzte Woche von den Flammen zerstörte Hochhaus Plasco in Teheran erinnerte. Elghanians Firma expandierte in die Produktion von Plastikröhren, Stahl und Textilien. Elghanian errichtete daneben Wohltätigkeitsorganisationen für die Unterstützung jüdischer Schulen und für die Bemühungen des American Joint Distribution Committee zu Gunsten jüdischer Armen. Nach dem Sturz des Schahs sandte Elghanian seine Familie in die USA, machte aber den Fehler, selber nach Iran zurückzukehren, um seine Geschäftsinteressen zu verkaufen.