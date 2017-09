Zeugin eines Jahrhunderts

Maria Brauner stand 70 Jahre an der Seite ihres Mannes, dem Filmproduzenten Artur Brauner.

Maria Brauner, wichtige Persönlichkeit der Jüdischen Gemeinde Berlin und Ehefrau des Filmproduzenten Artur Brauner, ist im Alter von 90 Jahren in Berlin verstorben. Erst am 1. August hatte die Familie den 99. Geburtstag ihres Mannes gefeiert – Artur Brauner, der mit seiner Firma CCC-Film seit 1946 Hunderte von Filmen produziert hatte, darunter preisgekrönte wie «Die weis-se Rose» (1983), «Hitlerjunge Salomon» (1990) und Leinwandhits wie «Old Shatterhand». 70 Jahre an seiner Seite, war Maria Brauner eine der glamourösesten Frauen auf dem gesellschaftlichen Parkett von Westberlin, empfing als Gastgeberin Stars wie Romy Schneider, dabei selbst von solcher Eleganz, dass man sie die «Jackie O. von Berlin» nannte. Maria Brauner bekleidete mehrere Ehrenämter, unter anderem ein Vierteljahrhundert lang das der Sozialdezernentin der Gemeinde. Dabei setzte sie sich für die Akzeptanz russischer Zuwanderer ein – und das hatte viel mit ihrer eigenen in Osteuropa wurzelnden Lebensgeschichte zu tun.

Eine Odyssee

Geboren wurde Maria Brauner als Teresa Albert als jüngstes von drei Kindern in Lemberg im Osten der Ukraine. Die NS-Zeit überlebte sie mit polnischen Papieren, die ihr bescheinigten, dass sie Maria Drozd heisse und «arischer» Abstammung sei. Ihr Vater und ihr Bruder wurden deportiert und ermordet. Vor seinem Tod hatte der Vater, mithilfe eines christlichen Freundes, seiner Frau und den beiden Töchtern noch die Bescheinigungen verschafft. Als 16-Jährige denunziert, von der SS verhaftet, ins Gefängnis gebracht und nach zwei Monaten frei – die Papiere hatten dabei geholfen –, begann für Teresa/Maria eine Odyssee durch verschiedene Arbeitslager, unter anderem bei den Junkers-Motorenwerken in Warschau.

Eines Tages fand Maria sich mit ihrer Schwester in einem Viehwaggon wieder, überzeugt, dass es in ein Vernichtungslager gehe, nach Auschwitz. Wie durch ein Wunder wurde der Zug umgeleitet, die Mädchen landeten in einem Arbeitslager in Soest, von dort ging es nach Hannover, wieder ein Arbeitslager, dann musste sie eine Krankenstation mit aufbauen. Als der Krieg ein Ende hatte, wollten sie in Warschau ihre Mutter wiederfinden und stiegen in einen russischen Zug. Im Zug überkam sie plötzlich panische Angst. «Wenn wir hier nicht abspringen, werden wir in Sibirien landen», sagte Maria ihrer Schwester, als der Zug in Stettin noch einmal hielt. Die Mädchen- sprangen und versteckten sich auf der Bahnhofstoilette. Dann sahen sie auf der Strasse zwei Männer sitzen: zwei Brüder namens Wolf und Artur. So lernte die junge Frau in Stettin ihren aus Lódź stammenden späteren Ehemann kennen, der – wie sie – die meisten Familienmitglieder- durch den Holocaust verloren hatte.

Haltung und Werte

1947 heiratete das Paar, als Brauners Karriere als einer der wichtigsten deutschen Filmproduzenten gerade anhob. Maria Brauner wirkte hinter den Kulissen des Unternehmens, kümmerte sich bei vielen Filmprojekten um die Kostüme. Das Paar bekam vier Kinder und hatte mehrere Enkelkinder. Ihre Umgebung beeindruckte Maria Brauner mit ihrer unbeugsam positiven Einstellung, ihrer Lebenslust, ihrer Haltung, ihren Werten. Sie galt als Mensch, der beinahe alles mit sich allein auszumachen pflegte. Und doch: Das Interview, das sie für die Schoah-Foundation gab, zeugt von dem, was sie durchgemacht hat. «Du lebst so gut, solltest du nicht was für andere Menschen tun?», sagte sie sich. Ein halbes Jahrhundert lang besuchte sie allwöchentlich einsame Menschen im jüdischen Seniorenheim, im Krankenhaus oder in Pflegeeinrichtungen. Sie erzähle dann «nur schöne Sachen», sagte Maria Brauner einmal. Sie wollte nur das Gute weitergeben. 