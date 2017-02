«Zerstört die verfluchten Juden»

MONTREAL

22. Februar 2017

Polizei untersucht Aufruf eines Imams aus dem Jahr 2014

Die Polizei im kanadischen Montreal untersucht ein drei Jahre altes Video-Clip, das zeigt, wie Sayed al-Ghitawi, ein Imam an einer lokalen Moschee, Allah anruft, er solle «die verfluchten Juden zerstören» und sie «Einen nach dem Anderen» töten. Das Video erschien weniger als drei Wochen nachdem sechs muslimische Gottesdienstbesucher in einer Moschee in Quebec niedergeschossen worden waren. In einer Geste der Unterstützung und Solidarität stellten sich Juden in ganz Kanada hinter die Muslime. «Wir verurteilen in der stärksten möglichen Art und Weise diese expliziten Aufrufe für den Tod von Juden», sagte gegenüber der «Canadian Jewish News» Rabbi Reuben Poupko, Co-Vorsitzender der Zentrums für Israel und jüdische Angelegenheiten. «Wir sind überzeugt, dass diese Erklärungen die Verletzung des Strafrechts darstellen können», fügte er hinzu. – Am Ende seiner Rede im Jahr 2014 sagte al-Ghitawi: «O Allah, zerstöre die verfluchten Juden, O Allah, zeige uns den schwarzen Tag, den Du über sie bringst, O Allah, zeige uns die Wunder Deiner Macht und Fähigkeiten, erschüttere den Boden unter ihren Füssen, O Allah, töte sie Einen nach dem Anderen, O Gott, lass keinen von ihnen am Leben.» Gemäss den Berichten handelte es sich bei der Moschee um das Islamische Zentrum Al-Andalous im Viertel St. Laurent von Montreal. Laut einem Sprecher des Zentrums handelte es sich beim Sprecher um einen «volontären» Imam. In einer «klärenden Bemerkung» betonte das Zentrum auch, dass die Kommentare des Imams 2014 während der militärischen Konfrontation zwischen Israel und dem Gazastreifen gemacht worden seien. Rabbi Poupko sieht es anders: «Die Attacke auf die Moschee in Quebec sollten Allen als Erinnerung dafür dienen, dass es in unserer Demokratie keinen Kontext gibt, der Aufrufe für die Gewalt gegen irgendeine identifizierbare Gemeinschaft legitimiert.» [TA]