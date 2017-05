Zentrale TV-Tagesschau «Mabat» zum letzten Mal ausgestrahlt

49 Jahre lang hat die staatliche Israelische Rundfunkbehörde (IBA) jeden Abend regelmässig «Mabat laHadashot» (Blick in die Nachrichten) ausgestrahlt, doch am Dienstagabend meldete die Ansagerin Geula Even sich mit tränenerstickter Stimme und gab bekannt, dass sie die letzte Ausgabe des populären Programms zu moderieren habe. Dann sangen die versammelten Mitarbeiter die Nationalhymne «Hatikwa» (Hoffnung), bevor die letzte, von viel Nostalgie und Abschiedsschmerz geprägte Ausgabe von «Mabat» über den Bildschirm flimmerte. Damit haben die über tausend Angestellten der Behörde den Kampf um ihre Arbeitsplätze endgültig verloren und müssen den neuen Körperschaften weichen, die nach Ansicht der Politiker alles besser und kostengünstiger machen werden. Premier Netanyahu hatte gesagt, die Schliessung der Rundfunkbehörde sei Bestandteil von Reformen zur Schaffung einer neuen Alternativorganisation. Angestellte und Kritiker des Regierungschefs meinen jedoch, Netanyahu sei unglücklich gewesen über die seiner Meinung nach kritische Berichterstattung und versuche nun, die Medien des Landes in den Griff zu bekommen. Die neue Rundfunkgesellschaft «Kan» wird voraussichtlich am nächsten Montag mit ihren Sendungen beginnen. Zur gleichen Zeit stellt die IBA ihren Betrieb ein. Darauf hatten sich Vertreter der Regierungskoalition am Dienstag an einer Marathonsitzung in der Knesset geeinigt. Die für heute Mittwoch anberaumte Abstimmung im Plenum ist kaum mehr als eine Formsache. Sobald das Parlament den Vertrag ratifiziert hat, werden die Sendungen auf den Kanälen 1 und 33 und auf acht Radiostationen eingestellt. Parallel dazu beginnen voraussichtlich die Programme von «Kan» am TV, Radio und Internet. Vertreter der parlamentarischen Opposition sowie Medien-Berufskreise prophezeihen der neuen Rundfunkgesellschaft ein «Chaos». Wie dem auch sei: Angesichts der politischen Holzhammermethode, mit der in Israel jahrzehntelanges Schaffen der Medien zerstört wird, bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Pro memoria: Vor 81 Jahren hat «Kol Jeruschalajim», die «Stimme Jerusalems», ihr erstes Hebräisch-Programm ausgestrahlt, doch mit Erinnerungen kann man sich weder das tägliche Brot kaufen, und schon gar nicht die Butter aufs Brot schmieren. [JU]