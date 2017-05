ZÜRICH

Gisela Blau , 5. Mai 2017

Am 2. Mai wurde im Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich eine kleine Ausstellung eröffnet mit dem Titel «The Last Swiss Holocaust Survivors» («Die letzten Schweizer Holocaust-Überlebenden»). Zu sehen sind 14 Porträtaufnahmen des Berner Fotografen Beat Mumenthaler. Sie zeigen meist betagte Menschen; die meisten haben die Mordmaschinerie der Nazis überlebt. Die Aufnahmen hängen Weiss auf Schwarz im schwarz ausgeschlagenen Seminarraum des Archivs für Zeitgeschichte; auf einem grossen Bildschirm können die entsprechenden viertelstündigen 14 filmischen Porträts des Zürcher Regisseurs Eric Bergkraut angeschaut werden. Mehrere Protagonisten der kleinen Auswahl kehrten nach dem Krieg in ihre Heimatstädte zurück, etwa Prag oder Budapest, und flüchteten erst 1968 beziehungsweise 1956 in die Schweiz. Die Wanderausstellung soll nun zunächst ausser in Zürich auch in anderen Schweizer Städten gezeigt werden.



Bis 3. Juni, Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich, Hirschengraben 62, Zürich. www.afz.ethz.ch